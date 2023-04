Il Pronto Soccorso aprirà dalle 8 alle 20

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Franchini taglia di mezz’ora il proprio orario di apertura quotidiano, uniformandosi a quelli già in vigore negli altri nosocomi provinciali dove vi sono reparti di Ps con apertura diurna: Scandiano e Correggio. Lo ha annunciato l’Ausl specificando che il nuovo orario dalle 8 alle 20 entrerà in vigore da lunedì Primo maggio. Rimarrà comunque in funzione sette giorni su sette. Durante le ore notturne i cittadini faranno riferimento al Santa Maria Nuova (o a Guastalla e Castelnovo Monti). Il servizio offerto con le automediche e l’auto-infermieristica, oltre che dalle ambulanze delle pubbliche assistenze, garantirà comunque un soccorso immediato anche di notte.

f.c.