Il pronto soccorso ha riaperto i battenti

Ha aperto i battenti l’area ristrutturata del pronto soccorso di Guastalla, rimessa a nuovo e ampliata negli ultimi mesi per poter liberare gli spazi che sono invece destinati a una profonda riqualificazione, al piano terra dell’ala storica dell’ospedale della Bassa. L’altra sera è stato completato il trasloco, mentre ieri è stato il primo giorno di attività negli spazi riqualificati.

E’ dunque tornata agibile la "camera calda" di accesso, pur se con qualche differenza rispetto al passato per quanto riguarda ingressi e l’area del triage. Gli spazi che nelle ultime settimane erano stati usati come pronto soccorso sono stati chiusi in attesa dell’avvio dei lavori, che interesseranno anche la grande colonna di cemento, la cui pendenza creatasi col tempo non rende sicuro l’adiacente edifico. La grossa colonna in cemento dovrà essere abbattuta, smontata pezzo per pezzo, per evitare problemi di sicurezza all’area sottostante, dove si trova appunto il pronto soccorso. Proprio lo spostamento della colonna ha provocato un dislivello che non permette neppure di utilizzare gli ascensori, bloccati lungo il percorso. Dopo il lungo intervento di ristrutturazione, il pronto soccorso tornerà negli ambienti in cui si trovava anni fa, ma con spazi generali più ampi che permetteranno di allestire un maggior numero di posti di rianimazione e pure l’Obi, il reparto di Osservazione breve intensiva, che finora non era previsto nella struttura sanitaria.

Antonio Lecci