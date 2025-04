Il provocatorio romanzo di Storchi: "Come sarebbe oggi la nostra città se il Duce avesse vinto la guerra?"

"Come sarebbe l’Italia se avesse vinto Lui?", si chiede Massimo Storchi. "Se la provincia nera e sonnacchiosa descritta in queste pagine fosse la nostra, noi cosa faremmo? Se lo sarà, noi cosa faremo?", si chiede Francesco Filippi. Esce oggi per compagnia editoriale Aliberti ‘Buon compleanno Duce. Anno 50 era fascista’, romanzo tra il distopico, il provocatorio e l’autenticamente curioso, che Storchi, già direttore del Polo archivistico di Reggio dal 2002 al 2022, affronta con approccio da storico, quale è. Siamo nel 1972, nell’immaginario anno Cinquanta dell’Era fascista, a Reggio. Fervono i festeggiamenti per il cinquantesimo della Marcia su Roma, mancano un paio di mesi all’89° compleanno di Mussolini e la Seconda guerra mondiale si è conclusa con due bombe atomiche sganciate su Leningrado e Boston e il trionfo dei nazifascisti. In un’Europa nazificata, i Romanov sono tornati a Mosca. Frattanto, a Reggio, all’ombra delle grandi fabbriche Reggiane di proprietà tedesca, si sviluppa la storia di quattro ragazzi del liceo classico Alessandro Pavolini: Andrea, Bruno, Vince, Patrizia e Stefania. Nessuna Liberazione, nessuna Resistenza, ma una sfida fra le più grandi, lanciate a uno storico, per giunta narratore: come si convive insieme al fascismo? Nota Filippi: "Storchi indaga quella parte enorme d’Italia che lasciò scorrere la storia, subendola".

Storchi, come nasce questo libro?"Trae origine da un serie di luoghi comuni che si odono ancora. “Ma in fondo poi il fascismo non è stato così terribile, Mussolini ha fatto anche cose buone...“, eccetera. Io mi son chiesto, se il fascismo fosse arrivato all’anno 50°, a Reggio e in Italia come si vivrebbe? E quindi una riflessione, speculare, sulle buone cose che sono nate per noi da quel 25 aprile".

Perché ha voluto raccontare questo scenario ?"Siamo alla vigilia dell’Ottantesimo della Liberazione, che festeggeremo in modo sobrio. Una delle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere è che non dobbiamo dare per scontato niente. Pace e liberazione non sono arrivate per miracolo Le grandi conquiste, scuole, indipendenza e democrazia, certamente non le avremmo avute senza il 25 Aprile. Perciò teniamocele buone. Valorizziamole, perché nessun diritto è per sempre. La lotta non finisce mai".

Per fortuna non ha vinto lui, ma quale tipo di seduzione esercita ancora il fascismo e come descriverebbe l’attuale momento politico?"Sono uno storico, ma dico che noi non abbiamo fatto i conti con il fascismo. Non è un caso che il partito di maggioranza relativa abbia ancora la fiamma tricolore sul suo vessillo. I simboli hanno un peso. Dopodiché, questo è un romanzo. Pensi un liceo classico intitolato non all’Ariosto, ma a Pavolini. La legge Merlin non sarebbe passata, quindi avremmo ancora i bordelli. È anche un mio piccolo omaggio a Philip K. Dick e Robert Harris".