Il provveditore attende la scuola: "Ma il contenuto è aberrante"

Al di là dei commenti politici, le ripercussioni materiali del caso sono diverse. "Sono amareggiata - dice la prof - ma non ho intenzione di querelare per diffamazione nessuno. Chiedo solo serenità per i ragazzi". Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Paolo Bernardi manifesta fiducia per l’indagine interna che sta svolgendo il preside Daniele Cenini: "Prenderemo tutte le opportune misure per capire l’accaduto. Non do giudizi: la cosa è embrionale, non si può parlare di provvedimenti disciplinari. Il contenuto dei foglio è aberrante: se lo scopo era di far ragionare gli studenti, l’esempio non è il più indicato". Cenini invece spiega: "Avendo ricevuto segnalazioni relative alla presenza di fogli in cui, oltre a sconfessare gli obiettivi dell’Agenda 2030, viene negata la partecipazione delle donne alla Resistenza e per giunta viene offesa la Resistenza stessa, sto operando i doverosi approfondimenti per accertare quanto accaduto". Ed aggiunge: "Condanno fermamente il contenuto inaccettabile di tali fogli, ribadendo l’altissimo valore della Resistenza (e del contributo ad essa portato dalle donne), quale elemento fondante della Costituzione e della Repubblica, riconoscendo l’antifascismo come principio in cui il Liceo Moro si riconosce da sempre. Se tali gravi negazioni dei valori alla base della scuola saranno confermate, si avvieranno le azioni dovute, nello spirito di tutela dell’istituzione educativa che rappresento".