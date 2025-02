Il provveditore Bernardi: "L’indirizzo va rilanciato con gli Its Academy"

Il primo dato che emerge dalle iscrizioni, chiuse lunedì 10 febbraio, è il calo nelle superiori. Mentre la primaria si è sostanzialmente stabilizzata ed alle medie si segnala un meno 2%. Alle superiori arriva l’onda del calo demografico con un calo del 4,14%. Intanto, crescono licei e istituti professionali e perdono il 4% i tecnici della nostra provincia nei quali non è stata attuata la riforma che prevede un percorso di 4 anni di superiori e due negli Its Academy con esperienze nelle aziende. Tenendo conto di tutti gli ordini di scuola, statale e paritaria, le iscrizioni, in due anni, a Reggio, dal 2023/23 al 2025/26, sono passate da 13.193 a 12.753, segnando un meno 440.

Questo è quanto emerge dai dati dall’ufficio scolastico provinciale e dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna. Alla primaria, si sono iscritti 3.274 ’remigini’, contro i 3.724 del 2024/25; alle medie 4.540 alunni rispetto ai 4.634 dello scorso anno e alle superiori 4.489 studenti contro i 4.683 dell’anno precedente.

Gli istituti superiori reggiani accusano un calo di iscrizioni – osserva la vicepresidente della Provincia (delega istruzione) Francesca Bedogni – che si consoliderà". Quel che preoccupa maggiormente Bedogni è il calo dei tecnici "in controtendenza con le richieste del nostro tessuto produttivo, nonostante il lavoro grande che tanti fanno in fase di orientamento e dopo lo sforzo fatto da questi istituti di implementazione di laboratori all’avanguardia finanziati col Pnrr. Speriamo – conclude Bedogni – che questi investimenti si traducano in un recupero di appetibilità di questi istituti così importanti per il nostro territorio".

Paolo Bernardi, dirigente scolastico provinciale, spiega: "Il calo di 4 punti percentuali degli alunni che hanno scelto un istituto tecnico è, in parte, compensato dall’aumento di 2 punti percentuali di chi si è iscritto all’istruzione professionale, segno che, nella sostanza, tengono i corsi per l’acquisizione delle competenze più immediatamente spendibili nelle imprese della provincia. L’anno prossimo bisognerà lavorare con più determinazione per convincere gli istituti tecnici e professionali a mettere a disposizione anche degli alunni reggiani l’opzione della filiera tecnologica "4+2" che, per quest’anno, non è stata attivata da nessuna scuola e che invece potrebbe, in collegamento stretto con gli Its, rilanciare il settore. La bassa marea del calo demografico è arrivata anche alle superiori, che registrano un calo di iscritti di un abbondante 4%, rispetto allo scorso anno, contro un –2% della secondaria di primo grado ed una sostanziale stabilità della primaria. Ne dovremo tenere conto per la programmazione provinciale degli anni futuri".

Il direttore generale dell’ Ufficio scolastico regiionale, Bruno Di Palma, aggiunge: "Il lieve calo registrato dagli Istituti tecnici pare compensato dalla ulteriore crescita degli istituti professionali. Per rendere le attività di orientamento in uscita dal 1° ciclo ancora più efficaci, con la collaborazione dei soggetti del mondo produttivo", Di Palma ritiene "molto incoraggiante l’incremento rispetto all’anno precedente delle iscrizioni per la filiera tecnologico-professionale. Lo sviluppo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale passa dalla costruzione di raccordi sempre più strutturati con i percorsi di formazione terziaria offerti dagli Istituti tecnologici superiori, ora denominati Its Academy".