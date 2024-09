"Il Ps chiuderà". L’ira del sindaco

"Il pronto soccorso di Scandiano chiuderà". Marina Greci, direttrice del dipartimento cure primarie dell’Ausl, l’ha annunciato durante la trasmissione di Telereggio ‘Il medico e il cittadino’. Non sono ovviamente mancate le polemiche dopo le dichiarazioni di Gregi. "Siamo in procinto di arrivare all’apertura a Scandiano del Cau se non sarà a fine anno sarà all’inizio dell’anno nuovo con la chiusura del punto di primo intervento come a Correggio e apertura del Cau h16", ha detto Greci. Attualmente a Scandiano il pronto soccorso è in funzione dalle 8 alle 20. Un tema, quello del ps e della sanità a Scandiano, che in questi anni aveva già sollevato discussioni politiche. L’annuncio della chiusura del ps è stato subito contestato dal sindaco Matteo Nasciuti: "Mi auguro arrivi la smentita da parte dell’Ausl – rimarca il primo cittadino –. Ho immediatamente scritto una lettera all’Ausl. E’ una gravità assoluta la dichiarazione di Greci perché smentisce gli accordi e percorsi precedentemente condivisi con l’Ausl e il territorio. Sono ovviamente molto arrabbiato. E’ un blitz che non accetto". Nasciuti, nel documento inviato ieri all’Ausl, ha dunque espresso la sua "assoluta e completa contrarietà alla decisione di chiudere il nostro pronto soccorso. Era in programma l’apertura del Cau in ottobre per dare continuità al ps. Ho appreso l’altra sera la notizia da Telereggio: ho ascoltato con stupore le parole della dottoressa Greci. Queste decisioni non sono state stabilite in sede di Ctss. Mi aspetto al più presto una convocazione da parte dell’Ausl e del Ctss stesso per capire se quanto affermato dalla dottoressa corrisponde al vero", ha osservato il sindaco. "Il pronto soccorso di Scandiano sarà chiuso: l’Ausl di Reggio e il Partito Democratico abbiano il coraggio di dirlo ai cittadini prima delle elezioni". Ad affermarlo lo scorso maggio le due liste civiche del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi assieme alla Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità). "Il pronto soccorso resterà aperto", aveva poi invece assicurato Nasciuti. Il sindaco aveva poi spiegato che dagli atti e verbali della conferenza socio sanitaria territoriale si evince che è "tutt’oggi prevista, entro inizio autunno, anche l’apertura del nuovo Cau notturno in aggiunta al ps scandianese diurno. Così come è pienamente confermata la piena operatività di automedica e autoinfermieristica nel nostro distretto".

Matteo Barca