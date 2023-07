"Il pudore è scomparso, 5400 firme trattate come carta straccia"

Proseguono le polemiche politiche dopo che la Regione ha ‘archiviato’ la raccolta firme depositata a maggio dal sindaco di Casalgrande a favore dell’apertura h24 del pronto soccorso del Magati e dell’automedica h24 a Scandiano. Una decisione contestata dalla lista ‘Noi per Casalgrande’ che aveva promosso la petizione: "Mercoledì, nella seduta dell’ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa, è comparso sull’ordine del giorno un punto riguardante l’archiviazione della petizione presentata all’assemblea per chiedere la riapertura del pronto soccorso per 24 ore e il mantenimento dell’automedica all’ospedale di Scandiano – sottolinea il gruppo di maggioranza di Casalgrande –. Questo è stato il triste epilogo, votato dalla maggioranza Pd, di tutti gli sforzi profusi per la tutela di un servizio così importante per i cittadini. Questa iniziativa era l’impegno delle persone che l’hanno sostenuta: un’azione civica appoggiata da tutte le forze politiche del territorio, tranne che dal Pd i cui amministratori si sono ben guardati dall’esporsi dando vita a un triste balletto di ambiguità".

‘Noi per Casalgrande’ evidenzia che ora le "incertezze o, forse dovremmo dire, il pudore sono completamente scomparsi permettendo loro di votare apertamente contro la richiesta di oltre 5mila cittadini. Evidentemente non valeva nemmeno la pena di discuterne. L’ennesimo ‘gioco delle tre carte’: amministratori locali tiepidi per mantenere i piedi nelle due scarpe del consenso elettorale e degli ordini di scuderia, mentre gli organi sovraordinati si fanno beffa di coloro che poi corteggeranno di fronte alla prossima urna elettorale".

La lista guidata dal sindaco Daviddi "a fronte di questo ‘schiaffo’" ha invitato gli altri amministratori locali a "schierarsi al fianco dei propri cittadini ed elettori che hanno sottoscritto numerosi la petizione invece che optare per il timido silenzio del passato. Noi non demorderemo perché questi sono temi che non hanno colore politico. Riguardano i servizi alle persone e su questo si risponde alla coscienza e non all’appartenenza partitica. Bisogna avere il coraggio di esporsi, lottare".

La scelta della Regione è stata fortemente criticata anche dal Movimento 5 Stelle. "Con l’archiviazione della petizione popolare si mette un bavaglio alle legittime richieste dei cittadini", dichiara la capogruppo regionale del M5S Silvia Piccinini assieme ai consiglieri di Scandiano Patrizia Maselli e Marco Barbanti e a quello di Casalgrande Giorgio Bottazzi.

Per gli esponenti del M5S è una decisione "incomprensibile che tratta come carta straccia le 5400 firme raccolte che chiedevano soltanto la tutela del sacrosanto diritto alla salute". Per Piccinini si tratta di una decisione che "ci lascia davvero amareggiati perché ignora completamente quella che era una precisa richiesta da parte di un territorio che già da tempo ha dovuto subire la chiusura del pronto soccorso e taglio dei servizi sanitari".

Matteo Barca