"Il Pug strumento al servizio dei cittadini"

Il Pug di Reggio "è uno strumento urbanistico al servizio dei cittadini, non un complotto politico". Lo fanno notare i gruppi di maggioranza con una nota che vuole essere "una risposta alle infondate accuse lanciate dai consiglieri Aguzzoli e De Lucia di Coalizione Civica riguardo al Piano urbanistico generale (Pug). Accuse che alimentano una strategia del sospetto e del complotto come strumenti di comunicazione, questi sì elementi che purtroppo allontanano i cittadini dalla politica anziché avvicinarli". Spiegano che il Pug "non è uno strumento della maggioranza politica, bensì il risultato di un lungo e collaborativo processo che ha coinvolto professionisti e associazioni del territorio". Quindi, "chi insinua che il Pug sia stato creato ad hoc per risolvere una situazione specifica dimostra di non comprendere l’entità di questo strumento e il suo impatto sulla comunità. Nel caso specifico, le altezze minime, oggetto di dibattito, sono state modificate per risolvere una criticità del precedente strumento urbanistico che vedeva due altezze diverse tra gli uffici collegati alla produzione (3 m) e gli uffici del direzionale (2,7 m). Dopo decine di incontri di ascolto e confronto con cittadini, professionisti e imprese si è ritenuto utile armonizzazione le altezze degli uffici su tutto il territorio comunale". Se quindi "si ritiene che questa maggioranza abbia commesso dei reati, come i due consiglieri vogliono vigliaccamente lasciare intendere, si rivolgano alla procura con una denuncia formale", concludono.