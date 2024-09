Il Puianello Basket giocherà anche in C

Puianello Basket Team si sdoppia. Oltre alla formazione di serie B, il sodalizio della presidentessa Simona Valeriani avrà ai nastri di partenza della stagione 2024/25 anche una 2^ squadra che parteciperà al campionato di C, per la prima volta con il nome di Puianello, al posto della Go Basket di Vezzano che ha partecipato alla C nell’ultimo biennio, per dare un’opportunità di crescita alle tante giovani in uscita dalla cantera che non hanno trovato spazio in B. Confermato in blocco il roster dello scorso anno, con il gradito inserimento della vezzanese doc Maily Costi (foto), guardia classe 1997, cresciuta nelle giovanili del Basket Tricolore, prima di approdare in Sicilia tra serie B e serie C. Maily, dunque, torna in terra reggiana e riprenderà dopo uno stop di un anno causa infortunio. Il nuovo head-coach sarà Angela Dettori promossa dal ruolo di vice nelle ultime due stagioni e sarà affiancata dalla vice Sara Giorgi. Infine, confermati Federico Alberti e Giorgia Costi, rispettivamente preparatore fisico e fisioterapista.

Cesare Corbelli