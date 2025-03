Il Puianello calcio si prenderà cura del parco

Un patto che fa bene ai cittadini e all’ambiente, quello siglato nei giorni scorsi tra Comune ed Usd Puianello Calcio, tramite il presidente Lorenzo De Medici. La società calcistica si prenderà cura del parco di via Ligabue, situato nella zona sportiva della frazione, ed in cambio l’amministrazione concede l’utilizzo gratuito dell’immobile che ne ospita la sede. L’intesa si inserisce in una prassi consolidata, che vede il Comune affidare la gestione di aree verdi alle associazioni locali in cambio di agevolazioni sull’uso di immobili comunali "riconoscendo il valore dell’impegno civico e del volontariato per la comunità".

La Usd Puianello metterà a disposizione i propri volontari per la cura del parco: il prezioso servizio comprenderà lo sfalcio periodico dell’erba, la pulizia dell’area e piccoli interventi di manutenzione ordinaria, assicurando così che il parco rimanga un luogo accogliente e fruibile per tutti. "È un modello che intendiamo continuare a promuovere.- dichiara il vicesindaco Luca Spagni - La cura del verde pubblico è una delle nostre priorità, e poter contare sull’aiuto di cittadini attivi e responsabili è fondamentale. Così sosteniamo anche le associazioni che svolgono un ruolo importante nella vita sociale e sportiva, offrendo spazi e opportunità. È un modello di sussidiarietà che valorizza il contributo di tutti per il bene comune".

f.c.