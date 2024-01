Il pusher finì nell’inchiesta delle Reggiane

Era già stato pizzicato a spacciare nel 2020, nell’ambito di un’operazione anti-droga alle ex Reggiane, dove insieme ad altri undici connazionali aveva messo insieme un traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il 24enne gambiano Bayo Lamin ci è ricascato. È lui il giovane arrestato dalla polizia nella notte di mercoledì scorso quando è stato sorpreso dalle Volanti inviale Piave, sotto i portici del ‘grattacielo’. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di monitorare i loro spostamenti. Dopo qualche minuto i due sono stati raggiunti da un terzo uomo in sella a una bici, che ha estratto una busta di platica. I poliziotti hanno così deciso di intervenire ma il tizio, vedendoli, ha cercato di nascondere la droga nei boxer.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia appunto di stupefacenti, si è mostrato da subito innervosito e, durante le attività di identificazione, ha tentato poi di estrarre dalla cinta un coltello. È stato neutralizzato. Gli agenti gli hanno trovato addosso hashish e cocaina, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 92 grammi, oltre che un secondo coltello.

Ieri mattina il gambiano 24enne è comparso davanti al giudice Sarah Iusto. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giovane ha risposto alle domande ammettendo la responsabilità e dicendosi dispiaciuto. L‘avvocato difensore Rossella Zagni ha domandato il divieto di dimora dal territorio reggiano, misura cautelare poi disposta dal giudice che ha convalidato l‘arresto. Il processo con direttissima è stato rinviato dopo la richiesta di un termine a difesa.