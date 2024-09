Il Quartetto Adorno suona in Oncologia

Appuntamento con i Donatori di Musica in Oncologia, questo pomeriggio alle 17,30 (al Core del Santa Maria Nuova, terzo piano). Protagonista del concerto è il Quartetto Adorno, che esegue i Quartetti opera 11 di Barber e il n.2 opera 26 di Korngold. L’ensemble d’archi è formato da Edoardo Zosi e Liù Pellicciari (violini), Benedetta Bucci (viola), Francesco Stefanelli (violoncello). Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il terzo Premio (con primo non assegnato), il premio del Pubblico e il premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale Premio Paolo Borciani. Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Nel 2018 il Quartetto Adorno è vincitore della X Edizione del Concorso Internazionale per quartetto d’archi Rimbotti e diviene inoltre artista associato in residenza presso la Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Bruxelles. Fondato nel 2015, il nome del quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione. L’ingresso è libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Donatori di Musica è una rete di musicisti e medici volontari, nata nel 2009, per portare stagioni concertistiche all’interno degli ospedali e in particolare offrire alle persone malate momenti di ascolto di musica dal vivo. L’Arcispedale Santa Maria Nuova fa parte di questa rete dal 2016.

