Il Quartetto Iro ai Chiostri

Appuntamento con la Casa del Quartetto, stasera dalle 19 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, con l’esibizione del Quartetto Iro composto da Oscar Hatzfeld e Ayaka Ishiwatari al violino, Clément Pimenta alla viola e Cyprien Lengagne al violoncello. In programma brani di Franz Schubert (Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703), Quartettsatz Anton Webern (Langsamer Satz per quartetto d’archi, WoO 6), Ludwig van Beethoven (Quartetto per archi n. 1 in fa maggiore, op. 18 n. 1).

Il Quatuor Iro prende il nome dal vibrante spettro dei colori, rispecchiando le ricche sfumature tonali e la sconfinata creatività che si sforzano di condividere con le loro esibizioni. Fondato nel 2024, l’ensemble è guidato dal prof. Marc Danel. Il Quartetto è attualmente membro della "Nederlandse Strijkkwartet Accademie".