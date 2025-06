Il Quartetto Modigliani sulle note di Turina, Haydn e Ravel

Il festival Casa del Quartetto continua stasera, alle 21.30, ai Chiostri di San Pietro. Protagonista è il Quartetto Modigliani, che esegue di Joaquín Turina, il Quartetto op. 34 Oración del Torero; di Franz Joseph Haydn, il Quartetto in fa maggiore op. 77 n. 2 Hob III: 82 Lobkowitz; e di Maurice Ravel, il Quartetto in fa maggiore op. 35 Prossimo appuntamento della della rassegna – di cui è tutor artistico Francesco Filidei - è venerdì 13 giugno, ai Chiostri di San Pietro, con i quattro Quartetti Alioth, Iro, Kyan, Obliquo, diretti da Sara Caneva, che eseguiranno in prima assoluta ’Soglie dell’ombra For four amplified string quartets’ (2024-25) di Alessandro Perini, ’Selva meccanica sopra Olf’. Due Concerti a 8 (2025) di Alessandro Perotti, oltre a ’Verklärte Nacht’, op. 4 (trascrizione per orchestra d’archi) di Arnold Schönberg. I concerti dei quartetti giovani (Chiostro piccolo di San Pietro) avranno inizio alle 19, i concerti dei due quartetti docenti e il gran finale (Chiostro grande di San Pietro) alle 21.30. La Casa del Quartetto si concluderà il 28 giugno, alle 20, all’Antica Corte Ca’ Paoli, Pietranera di Canossa con il concerto del Quartetto Akela (Danimarca).