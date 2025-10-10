Il quartiere Canalina fa festa nel parco della scuola Dalla Chiesa

Canalina in festa nel parco della scuola ‘Dalla Chiesa’. Domani il quartiere si unisce per fare comunità, dalle 13 alle 19 iniziative per studenti e famiglie, col parco della scuola media che ospiterà una grande festa aperta a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Ligabue e alle famiglie del quartiere Canalina. L’iniziativa – pensata in particolare per i bambini e i ragazzi del polo scolastico che, oltre alla secondaria di primo grado, comprende le primarie San Giovanni Bosco, Don Milani e Italo Calvino – è frutto della collaborazione tra l’istituto scolastico e numerose realtà sociali, culturali e sportive del territorio.

"Un’idea nata dal desiderio condiviso di aprire la scuola al quartiere, facendola vivere in modo nuovo, positivo e partecipato – spiega il consigliere comunale del Pd Federico Macchi, ex studente alla Dalla Chiesa e tra i promotori dell’iniziativa – La Canalina, che pure deve fare i conti con le problematiche di tante città a partire dalla microcriminalità giovanile, è comunque un quartiere vivo, pieno di energie e di associazioni che ogni giorno lavorano per il benessere della comunità. È giusto valorizzarle e metterle in rete, proprio nel principale luogo di incontro, crescita e inclusione che è la scuola, a beneficio dei nostri ragazzi e dell’intero quartiere".

Dalle 13 alle 19 il circolo Arci Fenulli proporrà gnocco fritto, salumi e patatine e durante il pomeriggio si alterneranno momenti ludici, sportivi e culturali, con il coinvolgimento di numerose realtà locali. Per le 15 è prevista l’esibizione di danza caraibica a cura della scuola “I Passettini”, alle 17 sulla pista in cemento gli istruttori della Vanguard Skating faranno provare il pattinaggio artistico a rotelle, mentre la Biblioteca comunale San Pellegrino proporrà laboratori e letture animate per bambini e il Centro multidisciplinare Evolvendo giochi per allenare l’attenzione e le abilità di lettoscrittura dei più piccoli.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione per riscoprire il valore della scuola come centro pulsante del quartiere.