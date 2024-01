Il quartiere Gardenia ribolle: "Antenne e viabilità: che caos". E si appella al sindaco uscente

Si è svolta lunedì sera presso il Circolo Arci Gardenia l’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato i coordinatori della Consulta di quartiere, Gigliola Borghi e Giuliano Quaiotti, l’assessora all’ambiente e alla mobilità Carlotta Bonvini, i dirigenti di Arpae, oltre, ovviamente, alla cittadinanza del quartiere Gardenia.

Al centro della serata vi erano due temi principali, la questione dell’antenna 5G – una delle tante che sono in via di installazione o già installate in città, contro cui si sono formati numerosi comitati di cittadini e svariate iniziative di raccolta firme – che dovrebbe sorgere su un condominio di via Fabio Filzi e quello della viabilità, che sarà modificata intorno a via Bolognesi, per favorire l’accesso alla scuola ‘Enrico Fermi’.

"In un contesto popoloso come quello del quartiere Gardenia – sottolinea in una nota il Comitato di via Fabio Filzi, intervenuto con il suo rappresentante Massimo Cocconcelli all’incontro – emergono le problematiche legate alla mobilità, esasperando la congestione del traffico sulle strade del quartiere, e quello dell’inquinamento elettro magnetico, che tende a svalutare il valore dell’immobile". Infatti, da quanto emerge nella nota, la questione dell’installazione dell’antenna RSB ha, apparentemente, anche un risvolto di sicurezza visto che, come sostiene il portavoce del comitato, nonostante il parere positivo di ARPAE, sono sorte numerose perplessità sul condominio prescelto, il quale presenterebbe criticità difficilmente sottovalutabili.

"Mi auguro che in seguito a questa assemblea il Comune terrà conto delle ragioni dei cittadini, che sono ragioni ponderate, condivise e motivate. Non posso nemmeno lontanamente pensare che questi incontri siano solo fumo negli occhi. In vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno, sarebbe bello se il sindaco Vecchi lasciasse un ultimo bel ricordo di sé – dichiara il signor Cocconcelli -. Eravamo circa una cinquantina alla riunione, tutti con i medesimi quesiti: quali saranno le ripercussioni sulla nostra salute e su quella dei nostri figli?".

Va ricordato che sulla questione del ripetitore della telefonia in via Filzi, sono state raccolte oltre 600 firme di cittadini per una mozione popolare contro l’installazione dell’antenna. Una delle numerose iniziative che i vari comitati ‘no antenna’ sorti in città – alcuni dei quali riunitisi recentemente in una sorta di soggetto unitario – hanno messo in piedi per contrastarne il proliferare. Non ultima quella di via Gozzano, già fisicamente presente dopo la sentenza favorevole del Tar, ma contro cui il comitato stesso ha fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo aver perso quello al Tar. Il quale è stato recentemente notificato a tutte le parti coinvolte nel procedimento.