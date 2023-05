"Il quartiere va animato Le auto qui non servono"

"Il segreto per far funzionare il quartiere è l’animazione non il passaggio in auto". I cittadini di via Roma sono aperti a valutare l’introduzione della Ztl nella strada. Il comitato dei residenti (foto) si dice "sorpreso – per bocca di Elisabetta Spadaccini, una delle portavoci – dalla petizione avviata dai commercianti i quali, nei tavoli di lavoro col Comune, sono sempre stati dialoganti su questo argomento sulla base di proposte che non sono ancora definitive". Gli abitanti infatti citano il percorso in atto con l’Amministrazione Comunale: "Ci sono delle questioni pendenti e rimaste in sospeso come appunto il traffico, i parcheggi e le eventuali agevolazioni di tariffa per chi fa acquisti in centro storico. Insomma, non c’è ancora nulla di deciso. Il dialogo è in corso e non capiamo il perché di questa presa di posizione. Stiamo attendendo un ulteriore incontro col municipio proprio per parlare di ciò". La riqualificazione piace invece al comitato dei residenti: "Siamo convinti che il progetto della nuova piazza Popol Giost debba diventare il cuore pulsante del quartiere, vissuta il più possibile dagli abitanti e che sia un volano per le attività". E una frecciata: "Quando la piazza era un parcheggio, i commercianti si sono sempre lamentati. Via Roma è sempre stata una strada di passaggio e non di sosta. Guardiamo l’esempio di Modena e Parma dove c’è sempre tanta animazione e meno auto. La dimostrazione sono stati gli eventi dei due weekend tra Fotografia Europea e la festa di ViaRomaViva". Infine l’appello: "Anziché litigare, diamoci da fare insieme, con gradualità, per risolvere i problemi. Lavoriamo all’animazione, anche del parco Santa Maria".