Il quarto di secolo di Eden: "Una festa di solidarietà: donando 25mila euro"

Si presenta all’insegna del benessere, della salute, ma soprattutto della solidarietà la festa per i 25 anni di attività della coop Eden, tra le prime realtà reggiane della cooperazione sportiva e oggi tra le realtà leader di settore per Confcooperative Terre d’Emilia.

"Fin dalla costituzione – spiega il presidente Davide Bagnacani – abbiamo puntato a promuovere non solo attività sportive, ma la cultura della salute e del benessere individuale e collettivo, che passano anche attraverso occasioni di incontro, feste e progetti di solidarietà". Per la festa di compleanno – in programma oggi alle 18 al Parco Innovazione di Reggio (Pirru Reggiane) – la dimensione del lavoro di Eden che emerge è decisamente la beneficenza, che nel tempo ha consentito la raccolta di oltre 230mila euro destinati al mondo del volontariato e della sanità reggiana. Proprio in vista della celebrazione del 25° di fondazione, infatti, Eden ha promosso una raccolta di fondi da destinare all’associazione Senonaltro Vittorio Lodini, alla Lega Italiana Lotta contro i tumori di Reggio, alla Croce Verde di Reggio, alla Croce Rossa di Cavriago e a Gast-Onlus. "In occasione della festa ci auguriamo di poter consegnare la somma che ci eravamo dati come obiettivo, ovvero mille euro per ogni anno di vita di Eden", sottolinea Bagnacani.

In un quarto di secolo di attività, i servizi di Eden (che conta su uno staff di oltre cinquanta specialisti di sport e salute) sono stati utilizzati da 60.062 persone e, attualmente, gli iscritti sono 2.674, di cui 278 bimbi tra 0 e 15 anni, 209 ragazzi tra i 16 e i 24 anni, 1.711 adulti tra 25 e 65 anni e 425 anziani oltre i 65 anni.