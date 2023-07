Il questionario sulle Consulte

C’è tempo fino a giovedì 20 luglio per rispondere al questionario on line elaborato dal Comune di Reggio insieme alle neo elette Consulte (cosiddette ’Consulte di quartiere’) per poter meglio fotografare i bisogni e le istanze delle diverse parti della città. I questionari sono disponibili sul sito ww.comune.re.itconsulte in corrispondenza del proprio ambitoquartiere di appartenenza fino a giovedì 20 luglio. Sempre sul sito è possibile trovare le date degli incontri operativi di ciascuna Consulta a cui i cittadini possono partecipare come uditori.