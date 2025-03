Il questore Maggese. La ‘mediazione’ coi club: "Situazione in divenire. Abbiamo ancora tempo"

Questore Giuseppe Maggese, vista la tensione per il derby Sassuolo-Reggiana del 29 marzo coi tifosi pronti a protestare contro la mancata decisione di invertire le curve, state pensando a un provvedimento che ribalti tutto? "La situazione è ancora in divenire, perciò vorrei evitare affermazioni che potrebbero essere mal interpretate. Manca ancora un po’ di tempo, aspettiamo".

Domenica intanto avete rafforzato i servizi fuori dallo stadio, alla luce dei fatti post Reggiana-Carrarese, con la rissa tra ultras e ‘maranza’. "Quei servizi in realtà li stiamo svolgendo sistematicamente da quando è iniziato il campionato, tenuto conto proprio della zona nevralgica e di un affollamento consueto. E continueremo ad esserci fino alla fine della stagione".

E le indagini su quegli episodi come procedono? "Ci sono accertamenti che richiedono tempo per ricostruire tutto. A seconda di cosa è accaduto, ci saranno provvedimenti in maniera del tutto imparziale e senza atteggiamenti preferenziali, nei confronti di chi ha agito contro la legge".

Tema sicurezza: ieri il nostro giornale ha raccontato di una giovane coppia che ha subito la spaccata del finestrino della sua auto e si è detta pronta a lasciare la città. "Purtroppo, negli ultimi due mesi, devo confermare una recrudescenza del fenomeno dei furti con spaccata sia delle auto in sosta sia negli esercizi commerciali, anche in zone della città che precedentemente non erano bersagliate. Si tratta di soggetti marginali e spesso tossicodipendenti che agiscono facendo un danno enorme per un bottino minimo che serve alle loro esigenze del momento".

Come ci si può difendere? "Per le auto in sosta è difficile, Reggio sta cominciando purtroppo ad entrare nell’orbita di città come Modena, Parma e Bologna dove è un fenomeno sistematico. Per i negozi consigliamo sempre di installare le telecamere di proteggere le vetrine in maniera energica".

Lei è qui ormai da due anni. I cittadini si arrabbiano quando sentono parlare di "percezione di insicurezza". Non è che però Reggio negli ultimi tempi, rispetto alle sue dimensioni, è diventata più ’criminale’? "Per chi subisce la spaccata dell’auto o un furto, non è percezione e non lo dico per capatio benevolentiae. Non voglio nè sminuire e nè giustificare, ma dobbiamo però anche essere oggettivi e dire che questi episodi colpiscono una minoranza. Poi sì, Reggio rispetto alle sue dimensioni vicina ai 200mila abitanti e al suo passato neanche troppo recente, è una città ricca che invoglia purtroppo il malaffare, dalla microcriminalità alla ’ndrangheta come abbiamo visto nell’ultima operazione portata a termine una settimana fa. Però ci tengo a sottolineare un aspetto".

Prego. "Per noi ogni spaccata e ogni crimine è una sconfitta. Ma il personale della questura svolge con estremo impegno la sua funzione che non è solo furti, ma anche stalking, violenze, esecuzioni di misure. E non possiamo essere ovunque, Reggio ha una superficie molto estesa. Nonostante ciò, ogni grave vicenda che ha allarmato la popolazione, come omicidi, tentati o risse, è stata risolta in tempi celeri assicurando i responsabili alla giustizia. Poi, prevenire la rissa che si scatena in via Roma magari per faide tribali irrisolte tra i diversi Paesi di provenienza – perché è successo anche questo in via Roma ad esempio – diventa difficile. Ma il nostro sistema repressivo è estremamente efficiente e siamo orgogliosi dei risultati".

In zona stazione negli ultimi giorni, dopo un periodo di calma, si è riaccesa la violenza. Le ‘zone rosse’ stanno funzionando? "È presto ancora per tracciare un bilancio. Finora, dall’entrata in vigore (dal 10 febbraio scorso, ndr) abbiamo firmato una cinquantina di allontanamenti. Divieti che hanno indotto a frequentare meno il quartiere attorno alla ferrovia. Certo, non ci aspettavamo di aver risolto i problemi, ma alcuni segnali sembrerebbero incoraggianti. Poi è chiaro che una minima ‘rissetta’ possa riaccendere i fari sulla sicurezza, ma lo comprendo".

Un mese fa il ministro Piantedosi ha presieduto il comitato ordine e sicurezza in città. Novità sull’Esercito? "È ancora in corso una valutazione, siamo in attesa. Pur non avendo elementi per dire qualcosa in un senso o nell’altro, sono fiducioso".

Si aspetta rinforzi di organico? "Qualsiasi miglioramento sarebbe il benvenuto. Non abbiamo una grandissima carenza, ma – nonostante non possa confermarlo con certezza – credo che arriverà qualche unità in più. Non sarà decisivo per risolvere i problemi della città, ma una maggior presenza aiuta".

E il reparto prevenzione crimine sarà chiuso? "La questione è al vaglio del Ministero, non ho indicazioni al momento. Va capito però che, seppur abbia sede a Reggio, non è solo a disposizione della città, ma di tutta la regione e anche fuori. Certo, per noi è un beneficio e se restasse aperto sarei solo che contento".