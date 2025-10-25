Il questore va in pensione: "Lascio una città sicura. L’Esercito ci sta aiutando"

di Daniele Petrone

Questore Giuseppe Maggese, tra una settimana sarà in pensione. Che città lascia dopo due anni di lavoro qui?

"In salute. Certo, alcuni quartieri hanno bisogno di tempo. Ma, al netto di qualche criticità, Reggio non può essere definita una città insicura. Anzi, tutt’altro".

È soddisfatto dei risultati raggiunti sotto la sua guida?

"Sì sono abbastanza soddisfatto, anche se – come si dice in latino ‘nemo iudex in causa propria’ – non sono io che devo giudicare. Senza falsa modestia e non per merito mio, credo che specie sotto il profilo dell’ordine pubblico i risultati siano stati di buona qualità per un lavoro forse sovradimensionata rispetto alla grandezza della città".

Si riferisce al calcio?

"La gestione di Sassuolo e Reggiana, due squadre di Serie A e Serie B, sono impegnative. Ma non ho memoria di incidenti significativi se non qualche sbavatura che in altre città non si considerano neppure. Quella granata qui, è una tifoseria vivace ma non è aprioristicamente violenta. Ma non c’è solo il calcio".

Concerti e cortei...

"Credo che le forze dell’ordine di Reggio abbiano un patrimonio importante sotto il profilo della gestione dei grandi eventi, sempre portata a termine con grande oculatezza. E non è scontato, perché a dispetto della media grandezza, questa città ha un tasso elevato di partecipazioni, di gran lunga superiore a Modena e Parma se facciamo un raffronto vicino. Le manifestazioni di carattere politico-sindacale non hanno avuto i problemi di altre città. Tutto questo grazie al sapiente dialogo che abbiamo saputo tenere".

Il dialogo è sempre indicato come uno dei punti di forza da parte delle istituzioni.

"Perché è così. Anzi, vorrei ringraziare la città che mi ha consentito di lavorare bene. E in particolare le istituzioni, dal prefetto Cocciufa con la quale ho avuto un rapporto franco e un’identità di vedute che hanno portato sempre a decisioni condivise, passando per i sindaci Vecchi e Massari, fino ai colonnelli dei carabinieri, Milani e Narducci coi quali c’è stata collaborazione assoluta e senza screzi. Un grande grazie al procuratore capo Paci, ai suoi uffici e al tribunale. Ma anche alla stampa, senza la quale la comunicazione coi cittadini, sarebbe problematica. E infine, a tutto il personale della questura che merita il plauso dei cittadini. Credo di lasciare un ufficio in eccellente salute così come lo avevo ricevuto".

Ha un rammarico?

"Sì, di non essere riuscito a incidere sulla zona stazione. Ma non è colpa di nessuno, noi abbiamo profuso il massimo sforzo raggiungendo risultati apprezzabili, ma non risolutivi. Però ci sono situazioni controverse e questioni non di ‘polizia’, ma di carattere sociale con una serie di fattori sovrapposti nel tempo difficili da governare anche per le amministrazioni. E non basta la repressione, queste dinamiche hanno bisogno di tempo per essere seguite".

Lei è il primo questore di Reggio che ha visto l’arrivo dell’Esercito. All’inizio era un po’ scettico sull’operazione ‘Strade Sicure’. Si è Ricreduto?

"Credo sia una presenza che rassicura e che offre una possibilità di un intervento celere. Oggi penso sia utile e dal punto di vista statistico il miglioramento c’è stato. Sicuramente è un elemento in più che abbiamo, poi resto dell’idea che chi ha perorato la causa dell’Esercito come panacea di tutti i mali si sbaglia perché non era così allora e non è così oggi. Il degrado è ciò che dà più fastidio alla cittadinanza, lo spaccio in particolare. Poi ogni tanto ci sono picchi di violenza che però non toccano quasi mai, se non per reati bagatellari, chi non c’entra nulla. I delitti nella zona hanno coinvolto sempre persone già legate a situazioni di marginalità. Purtroppo il diffondersi del crack ha acuito un quadro già difficile".

Qualche cittadino l’ha criticata per aver parlato di ‘percezione’ e non di insicurezza reale. Cosa direbbe loro?

"Li invito a non farsi prendere dall’acrimonia e dalla rabbia. Ho avuto l’impressione che ogni tanto qualcuno non avesse un atteggiamento obiettivo. Io rispetto le opinioni di tutti, ma un approccio feroce – di una minoranza – non va mai bene. Serve equilibrio. Anche perché l’esasperazione non corrisponde alla realtà e non induce ad affrontare i problemi in maniera costruttiva. E poi bisogna sempre fare una comparazione: in altre città o in altre zone la situazione com’è? Insomma, occorrerebbe stilare una media. Poi capisco che ognuno vorrebbe un poliziotto davanti a casa, ma non possiamo essere ovunque. E devo dire che spesso ho passeggiato per la città e ho sempre trovato una presenza costante delle forze dell’ordine".

Recentemente, i sindacati di polizia hanno lanciato l’sos organici delle varie articolazioni.

"Anche con la dotazione attuale siamo riusciti a fare fronte a tutto ciò che ci veniva richiesto. Poi se fosse più corposo, non sarebbe male. Non è che non abbiamo bisogno di un rimpinguamento, ma da un po’ di tempo a questa parte, è ricominciata l’alimentazione con nuove forze che consente di tamponare gli effetti negativi dei pensionamenti. Così come i concorsi e le scuole di polizia hanno ricominciato a funzionare dopo un lungo periodo di stop a causa di problemi di carattere economico. Insomma, stiamo lentamente tornando alla normalità. La prospettiva è buona e già con la tornata di fine anno si avranno nuovi agenti. A Reggio credo non servano numeri esorbitanti per avere un impatto maggiore".

In futuro metterà a servizio dello Stato la sua esperienza?

"Ora ho bisogno di un po’ di tregua e di riposarmi (ride, ndr). Poi vedremo. Ma ho fatto questo mestiere con passione e soddisfazione, ma credo sia giusto dedicarsi ad altro dopo la pensione e lasciare spazio a tanti bravi colleghi come sono sicuro lo sarà il mio successore a cui auguro di trovarsi bene come me a Reggio e di raggiungere risultati ancora più significativi. Poi certo, quando vedrò una Volante azzurra e bianca – come si dice a Roma – avrò un friccico ner core...".