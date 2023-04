"Il Quirinale premia la meccatronica"

Unindustria Reggio da circa un ventennio è impegnata nella valorizzazione e promozione di un settore, la meccatronica, che ha dimostrato e continua a dimostrare il suo solido ancoraggio alle maggiori catene internazionali del valore. Oggi questo nostro grande impegno ha ricevuto il massimo riconoscimento istituzionale con la presenza del Presidente Sergio Mattarella a questo incontro istituzionale in cui racconteremo, con orgoglio, una storia di successo che ha per protagoniste centinaia di imprese, la loro Associazione e un’intera comunità. La nostra pluridecennale azione di rappresentanza ha contribuito a far sì che le competenze meccatroniche caratterizzino Reggio nell’ambito della rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna; il nostro impegno scientifico ha permesso che il distretto meccatronico reggiano diventasse quello più studiato, riconosciuto e conosciuto a livello nazionale. Le performance eccellenti delle nostre imprese, inoltre, hanno convinto il Quirinale a scegliere Reggio, a ridosso della Festa del Lavoro, come luogo nel quale rendere ufficialmente omaggio agli imprenditori e ai lavoratori di un settore che si conferma come punta di diamante del made in Italy nel mondo. La presenza del Presidente Mattarella premia il nostro lavoro, le nostre capacità, la nostra passione per l’innovazione e la nostra vocazione internazionale. Stiamo lavorando alacremente – in sintonia con le autorità preposte - per accoglierlo nel migliore dei modi.

Roberta Anceschi

Presidente Unindustria Reggio Emilia