Il racconto dell’amara parabola dei nostri tempi

Una storia semplice, all’apparenza leggera. Ma "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro" è in realtà un’amara parabola dei nostri tempi, che lascia con un senso di amarezza. Eppure divertiti. Emanuele Aldrovandi, artista reggiano che ne ha firmato drammaturgia e regia, riesce a mettere lo spettatore davanti a uno specchio, che rimanda l’ingordigia di ricchezza e successo che segna il mondo che ci circonda, mettendone in evidenza l’aspetto più grottesco.

La commedia, andata in scena all’Ariosto, ha visto nel cast anche il reggiano Giusto Cucchiarini, nei panni di Ferdinando, apicultore dotato di buon senso. Altra presenza reggiana in questo lavoro teatrale è Costanza Maramotti, autrice di costumi cuciti addosso ai personaggi, che ne amplificano il carattere. Ad accoglierli due serate sold out, che hanno circondato gli artisti con grande affetto. In tanti gli amici ad aspettali fuori.

A rendere lo spettacolo piacevole, altri tre protagonisti: Serena De Siena, Silvia Valsesia e Thomas Leardini. Lo spettacolo mantiene tutta la cifra della produzione di Emanuele Aldrovandi, a cominciare dalla sua pungente ironia. Come la sua capacità di lasciare libero lo spettatore di decidere un proprio filo narrativo e trovare le proprie conclusioni. Il testo è permeato da comicità caustica, a tratti surreale, che si manifesta via via che la storia si snoda, mentre suggerisce riflessioni che non sfumano quando il sipario si chiude.

Stella Bonfrisco