Il racconto di come nasce una chitarra

Stasera alle 21 al cinema Eden, a Puianello, viene proposto il film "Sopramanico", dedicato a "L’arte dell’uso delle mani e del legno". E’ il racconto della nascita di una chitarra, una riproduzione della Hauser del 1937, ma non solo. È anche uno sguardo al mestiere ormai semisconosciuto del liutaio. È il racconto di un uomo, Franco Iemmi, e del suo vissuto, dei suoi ricordi, delle sue passioni e di come tutto ciò converga nel momento della creazione di questi strumenti dal fascino straordinario. Il film viene preceduto e seguito dall’esecuzione dal vivo a cura di Francesco Spina, utilizzando proprio gli strumenti creati dal liutaio Franco Iemmi. Alla serata è atteso anche Lorenzo Paglia, regista del documentario, videomaker reggiano, che in questo progetto ha curato la produzione, riprese e montaggio.

Ingresso 7 euro (ridotto 5).