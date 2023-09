Il racket delle ‘lucciole’ Condannato in via definitiva, ma ricercato da un anno: preso

Gestiva un racket della prostituzione insieme a tre connazionali rumeni costringendo anche una minorenne a fare la ‘lucciola’ sulla via Emilia a Reggio. E per questo il 38enne Nicolae Laurentiu Nastase era stato condannato in via definitiva, ma risultava irreperibile. E a distanza di quasi un anno dalla sentenza è stato arrestato in Romania il 26 agosto scorso.

L’uomo era un ricercato a livello internazionale dopo la condanna definitiva per sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e violenza sessuale. Insieme ad altri tre connazionali, aveva costretto una minorenne rumena a prostituirsi in strada, sfruttandola e abusando pure di lei. Nastase era già stato arrestato nel marzo 2011, poi nel 2015 il tribunale reggiano lo aveva condannato a 8 anni, poi nel luglio 2022 la Corte d’Appello di Bologna ha ridotto la pena a 5 anni. Quando la condanna è divenuta definitiva, è stato spiccato il mandato di catturato europeo. Grazie alla collaborazione tra la squadra mobile della questura reggiana e l’Interpol coadiuvati dalla direzione centrale della polizia criminale e del servizio per la cooperazione internazionale, l’uomo è stato localizzato prima in Inghilterra e poi successivamente in Romania dov’è stato rintracciato a arrestato.

Tutto era nato da un’inchiesta partita nel 2009. Le ragazzine si vendevano talvolta in strada, ma soprattutto in un appartamento di via Dalmazia. Costrette a versare ai loro aguzzini gran parte dei guadagni realizzati, non meno di 400 euro al giorno, comunque andasse. E gli affitti, in quelle abitazioni di due stanze (o poco più) erano stellari: anche 500 euro a settimana. "Il proprietario sapeva benissimo quello che facevamo e se ne approfittava", spiegava una delle giovanissime sfruttate che ebbe la forza e il coraggio di denunciare quell’inferno alla polizia. Partirono le indagini e le intercettazioni telefoniche. La Dda di Bologna aprì un’inchiesta e quattro persone straniere vennero rinviate a giudizio.

Il meccanismo era semplice: le ragazze (minorenni e non) venivano contattate in Romania. Nessuna scusa, tutto chiaro; gli organizzatori del giro spiegavano loro dove e che cosa avrebbero dovuto fare. Come ‘specchietto per le allodole’ prospettavano loro di realizzare lauti guadagni che sarebbero stati integralmente spediti alle famiglie d’origine, in gravi difficoltà economiche. Ma così non accadrà mai. Gli sfruttatori fornivano loro ospitalità nella casa in cui poi si sarebbero dovute intrattenere con i clienti occasionali; procuravano i profilattici, gli abiti che avrebbero dovuto indossare; le avvisavano di eventuali controlli delle forze di polizia e imponevano i luoghi in cui dovevano stare in attesa di clienti. Infine, organizzavano gli incontri sessuali retribuiti (anche collettivi). Ma, alla fine, gran parte del denaro tornava nelle tasche degli ‘sfruttatori’.

dan. p.