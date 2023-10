Il raduno dell’associazione Vigili del fuoco nel paese terremotato. "Sono nostri amici"

Una festa nella festa, in centro a Reggiolo, in occasione del XXII raduno dell’Associazione nazionale vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna, che ha portato circa 300 ospiti nel paese della Bassa, con l’intervento del capo nazionale e direttore del corpo regionale, Carlo Dall’Oppio, del comandante provinciale Antonio Annechini e del presidente dell’Anvvf reggiana, Otello Pedroni. Un incontro dal valore simbolico perché riunisce i vigili del fuoco, da sempre impegnati sul territorio, a un paese che ha vissuto l’emergenza del terremoto e che, nel 2012, è stato supportato proprio dal grande lavoro del corpo nazionale per fronteggiare gli effetti del sisma. Lo ha ricordato il sindaco Roberto Angeli nel suo intervento: "I vigili del fuoco sono stati e sono amici di Reggiolo: per il loro impegno attuale e per l’aiuto e sostegno alla popolazione nei momenti più difficili dell’emergenza sisma e pure nella fase della messa in sicurezza per la ricostruzione. Se oggi Reggiolo è persino più bella e accogliente di prima è anche grazie all’aiuto dei vigili del fuoco".

Antonio Lecci