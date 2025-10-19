Il raduno delle penne nere in città: "Siamo orgogliosi di essere qui"

CorbelliEvviva il corpo degli alpini! Il ritornello della famosa canzone dedicata proprio alle truppe da montagna dell’Esercito Italiano, riassume perfettamente il clima di festa con cui la nostra città ha accolto le penne nere in questo weekend. Il raduno del secondo raggruppamento – penne nere di Emilia-Romagna e Lombardia – ha fatto sì che si svolgessero il consiglio direttivo nazionale in Sala del Tricolore e tanti eventi collaterali: un’occasione che ha riportato le menti di tanti reggiani al maggio del 1997 quando un fiume di alpini invase pacificamente la nostra città portando tanta gioia e allegria.

E chissà che i preparativi per un secondo raduno nazionale non stiano già bollendo in pentola: la proposta è stata lanciata ieri mattina dal vicesindaco Lanfranco de Franco che ha fatto gli onori di casa in municipio, ricevendo il generale Michele Risi, comandante delle truppe alpine, l’ingegner Sebastiano Favaro, presidente italiano dell’Ana, l’associazione nazionale alpini e tutto il consiglio direttivo nazionale delle penne nere.

"Anche Reggio Emilia - ha detto de Franco – nel suo piccolo è legata al corpo degli Alpini: da questa terra infatti provengono nomi come quelli di Vasco Agosti, Lino Ferretti e del generale Reverberi. Ora ospitiamo il raduno del secondo raggruppamento di Emilia-Romagna e Lombardia ma speriamo davvero che si possa organizzare in futuro un altro raduno nazionale a Reggio Emilia. Vedremo…".

Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera e per le vie del centro storico ha sfilato un enorme Tricolore che ha attraversato tutta la città.

Proprio sulla vessillo tricolore nato a Reggio, de Franco ha voluto ricordare l’omaggio della prima bandiera agli Alpini in occasione del raduno del 1997. "Il 7 gennaio 1797 i parlamentari eletti della Repubblica cispadana scelsero come bandiera il tricolore a fasce orizzontali: da lì nacque la storia dell’attuale nostra bandiera. Dopo duecento anni, in occasione del raduno nazionale, l’allora sindaco Antonella Spaggiari, consegnò agli alpini una copia del primo tricolore. Personalmente ho un ricordo bellissimo di quei giorni, fu una settimana di festa che coinvolse tutta la cittadinanza fino al riconoscimento della massima onorificenza che è il Tricolore".

Infine un richiamo al valore della solidarietà, tipico del corpo degli alpini. "Pochi giorni fa – ha aggiunto de Franco – in una riunione comunale è emerso il tema di cosa possiamo fare affinché, in futuro, i giovani che ora non hanno esperienza del servizio di leva abbiano un richiamo al supporto alla popolazione: non possiamo permetterci che questi valori si disperdano. Gli alpini incarnano proprio alla perfezione lo spirito di solidarietà: quando c’è una situazione di emergenza intervengono professionisti in supporto alla popolazione".

Su questo tema, il consiglio direttivo di ieri ha calato l’asso di briscola. La nostra città è stata la culla di una iniziativa davvero lodevole che guarda avanti nel tempo: cinquecento ragazzi dai sedici ai venticinque anni, verranno formati per sessanta giorni nei campi scuola degli alpini per diventare volontari alle prossime Olimpiadi invernali e potranno indossare il cappello da alpini come se avessero svolto il servizio militare.

"Siamo orgogliosi di essere qui – dice il presidente Ana, Sebastiano Favaro – i giovani ci stanno a cuore e come associazione organizzeremo vari campi scuola per ragazzi che impareranno, su base volontaria, il concetto di professionalità e solidarietà. Vogliamo che la nostra presenza sia una testimonianza e un ricordo di solidarietà e pace duratura".