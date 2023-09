Il "RaduPo" coi burattini. L’omaggio al maestro Sarzi

Oggi e domani al lido Po di Guastalla tornano gli eventi del RaduPo, con vari spettacoli e laboratori dedicati al teatro di figura. Inoltre, alle 14 viene organizzato un viaggio in treno da Reggio, in compagnia di burattini e burattinai, con ritrovo a Cà Reggio (info: scrivere a [email protected]). Nell’ambito della rassegna, stasera viene proiettato un documentario dedicato al RaduPo dello scorso anno. In programma, oggi pomeriggio e nella giornata di domani, sempre dalle 16, spettacoli per bambini e famiglie, a offerta libera. Si tratta di una festa in ricordo di Otello Sarzi, il grande burattinaio reggiano testimone proprio dell’esordio della manifestazione, che si ripete ogni anno sulle rive del grande fiume. Il RaduPo diventa pure occasione di incontro e di confronto tra artisti, italiani e stranieri, attivi in questo settore dello spettacolo.