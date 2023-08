Il rally lascia le zone matildiche Nuovo percorso a Castelnovo Palù: "Ci dispiace, era importante"

"Sono sincero, lo apprendo da lei". Mostra stupore e un filo di dispiacere il sindaco di San Polo, Franco Palù. Il Rally dell’Appennino torna a fare capolino sulle strade della montagna reggiana, ma sarà un’edizione incentrata su Castelnovo Monti e zone limitrofe. Che, se è vero che storicamente, le prime edizioni del Rally avevano effettivamente il loro epicentro proprio nel comune castelnovese, è altrettanto vero che gran parte di quelle disputate in ‘epoca moderna’, hanno avuto per protagoniste anche le stradine che solcano le Terre Matildiche. Purtroppo, la tragedia avvenuta nell’ultima edizione di fine agosto del 2021, con l’incidente avvenuto in località Riverzana dove la Peugeut 208 guidata da Claudio Gubertini e Alberto Ialungo, dopo una semicurva, perdendo il controllo, decolla verso il parapetto a lato della strada in direzione opposta al senso di marcia delle auto, colpendo Davide Rabotti di Reggio e Cristian Poggiolo di Lama Mocogno, morti pressoché sul colpo, segna uno spartiacque determinante. Il tutto in un contesto di soddisfazione per il ritorno di una manifestazione motoristica che ha storicamente caratterizzato la provincia reggiana.

"Mi dispiace molto – riprende Primo cittadino di San Polo -. Abbiamo sempre considerato il Rally come parte integrante della nostra storia recente e della vita di questa comunità. Soprattutto ci abbiamo sempre creduto nel Rally. Apprendere che sono state fatte scelte diverse, dispiace. Ma è anche l’unica cosa che posso dire, perché, in realtà, nessuno della società che organizza l’evento quest’anno ci ha contattati. Evidentemente per ragioni che non mi competono e su cui non voglio assolutamente entrare, hanno deciso di puntare, magari, sul comprensorio di Castelnovo Monti, geograficamente più vicino alla Toscana".

Ciò che rimane, è un ‘buco’ nell’indotto che una manifestazione come il Rally dell’Appennino portava nei territori amministrati da Palù e dagli altri sindaci ‘Matildici’: "Questo è un dato incontrovertibile – chiosa il diretto interessato –. Ma non è solo l’aspetto legato all’economia della zona, che è certamente importante e non può essere trascurato; quanto il fatto che, comunque, per tutti noi il Rally dell’Appennino conferiva un forte senso di comunità alla gente del posto e non solo. Lo stare assieme facendo notte attendendo il passaggio delle auto, era una tradizione, quasi un rituale che era diventato parte dei nostri usi e costumi. Il fatto che quest’anno, dopo tutto quello che è successo nell’ultima edizione, non sia possibile vederlo non può che dispiacerci. Il tutto, va da sé, nel rispetto delle scelte compiute da chi detiene i diritti e della società che ha deciso di organizzare l’evento".

Nicola Bonafini