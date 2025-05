Il rame come materiale protagonista nelle ’ScancherAzioni’ di Lodesani

La mostra di cui raccontiamo qui è il frutto di un riuscito connubio fra fotografia e altre forme artistiche. Esagono Caffè, in centro storico, propone la mostra ‘scancherAzioni’ di Luciano Lodesani (che ama definirsi Lalo Lepido), architetto che si occupa di progettazione in Italia e all’estero. Lodesani svolge sperimentazioni formali nel campo della ricerca, legata alla capacità espressiva di vari materiali, in uno scambievole intersecarsi di presenze artificiali e reperti naturali. Le opere nascono dall’intenzione di recuperare e utilizzare una lastra di rame, lasciata all’aperto per una ventina d’anni in balia degli agenti atmosferici, in modo da subire un’ossidazione naturale.

Tale processo ha donato alla superficie una patina dalle tonalità talmente affascinanti da essere già ‘creazione’. Il rame non è il solo protagonista, ma si contamina con elementi esistenti naturali e artificiali che con il loro richiamo silenzioso sono la scintilla inconsapevole e predestinata della genesi compositiva, tra mistero e significato. Visitabile fino all’ 8 giugno a Esagono Caffè (via Emilia San Pietro, 1N). Luciano Lodesani (Reggio, 1958), dopo la maturità al Liceo Artistico di Bologna si laurea in Architettura a Firenze. Coinvolto in diversi progetti, ha partecipato a reading, pièce teatrali e letture sceniche, anche in qualità di ideatore.

Lara Maria Ferrari