Il ramo ’Difesa’ di Iveco entro marzo a Leonardo

Entra nel vivo la cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, della divisione Difesa di Iveco a Leonardo. L’operazione di vendita – per 1,7 miliardi – dovrebbe concludersi entro marzo 2026. Ma i sindacati chiedono garanzie anche sul futuro dei lavoratori assunti e somministrati della divisione civile, acquistata dal gruppo indiano Tata Motors per 3,8 miliardi. Il 28 ottobre le parti sociali incontreranno il ministro di imprese e made in Italy, Adolfo Urso (foto). Sono le novità emerse dall’incontro a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, con focus sulla vendita a Leonardo.