Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaIl ramo ’Difesa’ di Iveco entro marzo a Leonardo
11 ott 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Il ramo ’Difesa’ di Iveco entro marzo a Leonardo

Il ramo ’Difesa’ di Iveco entro marzo a Leonardo

Entra nel vivo la cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, della divisione Difesa di Iveco a...

Entra nel vivo la cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, della divisione Difesa di Iveco a...

Entra nel vivo la cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, della divisione Difesa di Iveco a...

Entra nel vivo la cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, della divisione Difesa di Iveco a Leonardo. L’operazione di vendita – per 1,7 miliardi – dovrebbe concludersi entro marzo 2026. Ma i sindacati chiedono garanzie anche sul futuro dei lavoratori assunti e somministrati della divisione civile, acquistata dal gruppo indiano Tata Motors per 3,8 miliardi. Il 28 ottobre le parti sociali incontreranno il ministro di imprese e made in Italy, Adolfo Urso (foto). Sono le novità emerse dall’incontro a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, con focus sulla vendita a Leonardo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata