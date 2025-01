Il rap contro i pregiudizi E’ la sfida di Amir Issaa

Fare rap con le nuove generazioni contro i pregiudizi. E’ la sfida portata avanti da Amir Issaa, che arriva in città ospite del progetto Supercultura.

Il celebre artista presenterà in anteprima il suo nuovo libro ‘Rap in classe’ domani al Gatto Azzurro, la casa di quartiere del Gattaglio, alle 18.

"Da anni vado nelle scuole a combattere gli stereotipi usando il potere delle parole: identità, seconde generazioni, diritti, George Floyd, periferie, America, femminismo. Ecco come comincia la parte pratica dell’educazione rap: gli studenti diventeranno protagonisti scrivendo i loro versi".

Rapper e writer, Issaa introduce così il lungo percorso che lo ha portato alla pubblicazione di ‘Rap in classe’, in uscita per le edizioni Erickson. Domattina l’artista incontrerà studentesse e studenti di scuola secondaria della città.

Nato e cresciuto a Roma nel quartiere di Torpignattara, figlio di un’italiana e di un immigrato egiziano, Amir coltiva la passione per il rap fin da bambino. La musica lo aiuta ad affrontare le difficoltà sociali e familiari, tra cui la detenzione del padre. L’aver vissuto un’infanzia difficile lo aiuta a comprendere i giovani che vivono in contesti a rischio di esclusione sociale e abbandono scolastico e ad aiutare a "uscire dalla strada" i soggetti più vulnerabili. I suoi testi raccontano l’attualità, il razzismo, le seconde generazioni, lavora nelle scuole, nelle carceri, negli hotspot per migranti e negli Stati Uniti ha tenuto lectures e laboratori in oltre 40 università.

L’appuntamento, a ingresso libero, è proposto da Teatro dell’Orsa, Dinamico Festival, Galline Volanti e Neon. A seguire aperitivo musicale.

Lara Maria Ferrari