Il rapinatore di Caddy’s e Coop è un ‘nonno’

di Daniele Petrone

Anziano sì, ma piuttosto scaltro e abile. Era il terrore del Caddy’s di Baragalla e del supermercato Coop di Porta Castello. Un 72enne reggiano è ritenuto essere il rapinatore seriale autore di ben sei colpi a questi due esercizi commerciali nel corso del 2022, è stato arrestato dalla polizia. E ora si trova ai domiciliari su disposizione del gip che ha emesso la misura cautelare chiesta dalla Procura.

L’uomo, con precedenti specifici, è indagato inoltre anche alle rapine del panificio ‘Melli’ e alla farmacia ‘All’Angelo’, nell’ominimo tratto di via Emilia, avvenute rispettivamente l’8 novembre e a il 20 dicembre 2021 i quali però non rientrano tra gli episodi per i quali il tribunale ha disposto la misura.

L’indagine della squadra mobile – guidata dal dirigente Guglielmo Battisti – ha riguardato inizialmente due rapine, commesse nel 2021 e nel 2022 da una persona descritta dai testimoni come "ragionevolmente anziana". Il ripetersi di colpi consumati ha convinto la Sezione Antirapina della polizia di Stato a monitorare ogni delitto commesso da un soggetto che potesse corrispondere alla descrizione. La svolta è arrivata dalla rapina commessa il 3 gennaio scorso, l’ultima in ordine cronologico, all’Ipercoop di via AriostoPiazza Diaz, a Porta Castello. Che ha consentito agli investigatori di documentare, grazie all’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza, l’arrivo e la fuga in corriera, addirittura fino a Castelnovo ne’ Monti, del presunto autore della rapina, che nella circostanza si era cambiato per evitare di essere riconosciuto. L’uomo è stato così identificato e durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati ritrovati numerosi indumenti compatibili con quelli indossati dall’autore delle rapine, anche se non è stata trovata l’arma, una pistola con la quale abvrebbe messo a segno tutte le rapine, puntandola per minacciare i cassieri di turno a consegnarli tutti i soldi.

Un anno esatto di colpi (tralasciando le due al Panificio Melli e la farmacia ’All’Angelo’ per il quale le indagini sono ancora in corsa, anche se resta il principale indiziato). Il primo risale al 3 gennaio 2022 nel negozio Caddy’s di Baragalla, il negozio di cosmesi, profumeria, prodotti per pulizia personale e della casa. Una settimana dopo, l’11 gennaio, è toccato alla nuova Coop di piazza Diaz, in centro storico. Il 4 marzo è tornato a colpire in via Omobono Tenni, a Baragalla, sempre nello stesso Caddy’s di due mesi prima. E ancora qui – il suo bersaglio preferito – si è ripetuto il 6 maggio e il 7 ottobre 2022 per un totale di quattro colpi in questo esercizio. Infine, l’ultimo poco meno di un mesetto fa, il 3 gennaio scorso, andando per la seconda volta alla Coop di Porta Castello. Il modus operandi è sempre stato lo stesso: volto coperto, armato di pistola, dirigendosi dritto verso il cassiere e facendosi consegnare i soldi sotto minaccia. Complessivamente in questo modo sarebbe riuscito ad intascarsi diverse migliaia di euro.