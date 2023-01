Il rapinatore era in permesso premio

È proprio vero che l’autore torna sempre sul ‘luogo del delitto’. Questa volta, però senza parrucca e occhiali da sole. Non solo, il demone della rapina evidentemente non scompare nemmeno se uno si trova già ristretto a termini di legge, così basta anche un semplice permesso premio per cogliere l’opportunità di mettere a segno ‘il colpo’. Insomma è decisamente una coppia singolare, quella che il 29 di dicembre ha messo a segno la rapina nella farmacia comunale di via Fratelli Cervi, al civico 7. La squadra Mobile della questura di Reggio ha infatti ricostruito quanto accaduto lo scorso giovedì pomeriggio.

Grazie alle testimonianze della titolare e di una collaboratrice, gli agenti hanno definito l’identikit dei due malviventi nei minimi dettagli: italiani entrambi, normolinei, con indosso un paio di jeans e scarpe da ginnastica di colore bianco, uno con un berretto di lana di colore nero, di età compresa tra i 30 e 40 anni, e, come detto, entrambi travisati da una mascherina. Uno dei due rapinatori ha minacciato la titolare con una pistola rivelatasi poi giocattolo, mentre il complice ‘rastrellava’ quanto presente nel registratore di cassa.

Le indagini, come riferito da via Dante, sono partite immediatamente a tamburo battente, andando quasi subito a segno. Già infatti nella serata di giovedì, uno dei due uomini veniva sottoposto a fermo dai poliziotti. Al secondo è toccata la stessa sorte, questa volta nelle prime ore della mattina di giovedì. A corroborare l’attività investigativa della polizia, costantemente coordinata dalla Procura della Repubblica diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci, è stata anche la perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti degli indumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante la rapina. Uno dei due, da quanto risulta, è stato anche estremamente collaborativo indicando dove poter recuperare ciò che restava della pistola giocattolo (gettata dai fuggitivi da un cavalcavia). Alla fine, espletate le formalità di rito in questura, i due malviventi – di 38 e 47 anni – sono stati portati in carcere alla Pulce. Entrambi risultavano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, e uno dei due si trovava in permesso premio e avrebbe dovuto fare rientro al carcere di Ferrara dove era detenuto. Come detto, uno dei due rapinatori è sospettato anche della rapina avvenuta il 4 novembre. Ad ‘unire’ i due eventi, il fatto che la pistola giocattolo potrebbe essere la stessa. Le indagini proseguono per tutti gli approfondimenti del caso e per arrivare a fare piena luce su tutti i dettagli di quanto accaduto giovedì scorso.