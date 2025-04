Il rapinatore si scusa: "Non è questa la mia vita"

"In questi mesi ho capito di aver sbagliato: non è la vita che fa per me, chiedo scusa a tutti". È quanto ha scritto un 24enne in una lettera indirizzata un mese fa ai titolari delle tre farmacie vittime delle rapine per le quali lui e il fratello maggiore 41enne risultano indagati in concorso. I due uomini, italiani, erano stati arrestati in flagranza il 3 dicembre ’24, al culmine di un’operazione congiunta dei carabinieri e della polizia di Stato, mentre avevano tentato un colpo nella farmacia Rivi in via Volta, a Santa Maria. I fratelli risultano sott’inchiesta anche per altre due rapine consumate il mese precedente a Reggio, nella farmacia La Roncina di via Tito (13 novembre 2024) e in quella di San Bartolomeo in via Aprea (15 novembre 2024). Il 41enne risulta avere precedenti specifici e commessi dopo l’esecuzione della pena. Entrambi erano stati sottoposti alla misura cautelare in carcere, che di recente è stata tramutata per il 24enne nei domiciliari con l’aggiunta del braccialetto elettronico. Il più giovane, difeso dall’avvocato Gianluca Tallarico, aveva chiesto un alleggerimento, al quale la Procura ha dato parere contrario, ma che è stato accolto dal giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi.

"Siamo soddisfatti per la decisione del tribunale - dichiara l’avvocato Tallarico -. In questo periodo il mio assistito ha dimostrato di essersi pentito ed era meritevole di un trattamento cautelare affievolito". Il 24enne, che faceva l’operaio, ha inviato ai titolari, oltre alla lettera di scuse, anche un assegno per risarcire i danni più un ristoro morale, che qualcuno dei farmacisti non ha però accettato, rispedendolo al mittente. Nella farmacia di Santa Maria i fratelli avevano fatto irruzione con volto travisato, guanti e pistola, intimando di consegnare l’incasso. La titolare Barbara Rivi si era ritrovata l’arma indirizzata al volto, risultata poi una Beretta calibro 9 corto priva di matricola e quindi clandestina, con munizioni. Un sovrintendente della polizia, che era appostato nel retrobottega, era intervenuto bloccando alle spalle uno dei complici: ne era scaturita una colluttazione, in cui il 24enne aveva sferrato più colpi di martello sulla testa e sul braccio dell’agente, mentre quest’ultimo era chinato e tentava di ammanettare l’altro. Il poliziotto venne medicato con 4 punti di sutura sul capo. Vi sono altri due i colpi per i quali i fratelli risultano indagati. Nella farmacia La Roncina gli aggressori avevano minacciato la farmacista con un taglierino, per poi fuggire su un’auto parcheggiata nei paraggi con l’incasso di 2.600 euro. Due giorni dopo è avvenuto il secondo colpo, nella farmacia di San Bartolomeo, con lo stesso modus operandi: volto travisato e pistola per minacciare la farmacista. La titolare Anna Macchioni aveva però reagito, provando a fermare gli aggressori, ma era stata colpita con un pugno al labbro, buttata a terra e presa a calci; poi i due complici erano fuggiti con 200 euro.

Alessandra Codeluppi