Il rapinatore viene tradito dalla scarpa persa

Ha rapinato una collana d’oro a un passante, ma nel fuggire ha perso una scarpa. E poco dopo proprio il piede scalzo ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno fermato il presunto autore del reato avvenuto sabato mattina a Codisotto di Luzzara. Un giovane straniero originario del Senegal, di 18 anni, domiciliato a Nocetolo di Parma, si è avvicinato a un uomo di 57 anni e, col pretesto di una informazione stradale, ha arraffato la collana d’oro che la vittima teneva al collo. Poi, però, l’intervento di un testimone è stato fondamentale. Il passante ha cercato di fermare il malvivente, riuscito però a divincolarsi e a fuggire. Ma ha perso una scarpa, poi recuperata e affidata ai carabinieri. E quando poco dopo lo straniero è stato visto con un piede scalzo – e la scarpa rimasta dello stesso tipo di quella persa dal malvivente – non sono rimasti molti dubbi sul caso. Sono stati i carabinieri di Gualtieri a fermare lo straniero. Un episodio simile a quello attuato la sera prima – di cui il Carlino ha scritto domenica – con un tentativo di rapina in centro a Guastalla, con le stesse modalità, oltretutto ai danni di un altro 57enne. Queste similitudini fanno ipotizzare che il giovane africano fermato possa essere coinvolto pure nell’episodio avvenuto venerdì sera, nei pressi della stazione ferroviaria guastallese. La collana rapinata a Codisotto è stata recuperata dopo l’arresto del giovane straniero, per poi essere restituita al proprietario, il quale nell’aggressione ha riportato escoriazioni al collo, medicate in ospedale e guaribili in cinque giorni. Il giovane senegalese, regolare sul territorio italiano, si è presentato, ieri mattina, nell’aula presieduta dal giudice Giovanni Ghini per la direttissima. Difeso dall’avvocato Elena Ravelli del foro di Reggio, il ragazzo ha ammesso i fatti, spiegando di aver agito per rabbia dopo aver ricevuto una spinta dall’uomo che ha poi rapinato. Il pubblico ministero, oltre alla convalida dell’arresto ha chiesto l’applicazione della misura del divieto di dimora nella provincia di Reggio. Il giudice Ghini ha convalidato l’arresto accogliendo le richieste del pm e fissando la continuazione del processo al 6 luglio.

Antonio Lecci