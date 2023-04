Il rapporto Caritas sulla povertà "Difficile uscirne, in crisi i giovani"

"Chi già era più vulnerabile fa molta fatica ad uscirne e rischiano di cadere in povertà ed esclusione sociale anche molte persone che prima della pandemia si trovavano in una condizione sicura". Andrea Gollini è il direttore della Caritas e ha sintetizzato così i molti dati emersi da ’Nessuno si salva da solo’, il report della diocesi di Reggio e Guastalla su povertà e risorse nel 2021 - 2022. "A livello centrale abbiamo ascoltato la grave emarginazione adulta, concentrandoci su persone non aiutate dai servizi sociali o con documenti ’non così a regola’. Tramite un questionario somministrato ai centri di ascolto del territorio abbiamo invece studiato la povertà delle famiglie".

Le persone incontrate nel 2021 e 2022 sono state rispettivamente 836 e 769, assai meno del picco 2020 quando furono ben più di 1000. Il dato però è figlio anche della scelta di dirottare tutte le persone con residenza alle parrocchie di riferimento.

La cronicità è un altro dato su cui Gollini ha insistito: nel 2022 sul totale degli ascoltati il 54% era già noto alla Caritas e per gli italiani la percentuale di nuovi incontri scende addirittura al 31%, segno che è molto difficile uscire dalla povertà e non bastano interventi materiali.

Il rapporto parla di ’maschilizzazione della grave emarginazione’: sono state solo 161 le donne nel 2022, 42 in meno del 2021. Segno che buona parte del calo complessivo è figlio della componente femminile, anche se le donne italiane sono rimaste stabili attorno al 20%. Il 27% di loro ha tra i 25 e i 34 anni e la seconda fascia più rappresentata è quella 55-64. Le nazionalità più rappresentate sono Nigeria (19%), Ucraina e Italia (17%). Da segnalare l’arrivo di giovani africane provenienti da paesi francofoni, in particolare Costa d’Avorio e Mali, e il calo invece delle nigeriane. Segno che, dice Gollini, "forse qualcosa sta cambiando nelle catene migratorie".

La classe d’età più rappresentata è quella 25-34, in crescita marcata: più di una persona in grave marginalità su 5, a Reggio, è giovane. Cala invece la generazione ’media’ 35-64 e crescono leggermente gli anziani.

Le persone senza fissa dimora sono passate da 389 nel 2021 a 428 nel 2022 e solo 45 sono donne, l’87% stranieri. 137 sono egiziani, 49 italiani, 43 marocchini. "È difficile capire quale sia la causa e quale l’effetto, ma c’è una correlazione tra solitudine e povertà" ha detto il presidente Caritas: le categorie più a rischio sono infatti le famiglie monogenitoriali e chi vive da solo, tant’è che il quasi il 50% degli incontrati è celibe o nubile; sono in pericolo anche quei nuclei che hanno 3 o più figli o almeno un componente straniero. Su 30 centri di ascolto nelle unità pastorali, solo 3 hanno riscontrato una povertà in calo. Gli incontri sono passati da 1247 a 1826, con un impatto importante della guerra in Ucraina".

Chiara Franco dell’Università di Pisa ha presentato il quadro nazionale, sottolineando che "l’Emilia-Romagna è la miglior regione per percentuale di soggetti a rischio di povertà ed esclusione sociale, 11% contro una media nazionale del 25%". Gollini ha sottolineato anche "due note positive: i volontari sono aumentati nel 44% delle parrocchie e nelle altre sono rimasti invariati, da nessuna parte sono calati. Inoltre è diventata abitudine lavorare in rete con il terzo settore, i servizi sociali e l’Ausl". Un dato significativo è inoltre che, se nel 2017 le erogazioni economiche delle parrocchie ammontavano a 63mila euro, nel 2022 sono diventati 107mila.

La riflessione sarà approfondinta nel corso di tre incontri tra le 17 e le 20 programmati il 4 e il 18 maggio e il 1° giugno.

Tommaso Vezzani