Il rapporto scienza-religione. Bigliardi spiega Galileo Galilei

Indaga la relazione fra scienze naturali e fedi religiose il ciclo di appuntamenti dal titolo ‘Gli Atomi di Adamo. Incontri su scienza e religioni ... al di sopra di ogni sospetto’, che si terrà alla biblioteca Santa Croce a partire da domani e fino ad aprile. La rassegna è a cura del prof Stefano Bigliardi, che con rigore scientifico e stile divulgativo affronterà il tema generale, declinato in diversi argomenti attraverso i grandi protagonisti della scienza, della storia delle religioni e dei relativi testi di riferimento.

L’incontro inaugurale, domani alle 9.30, è dedicato a ‘L’affare Galilei: grande collisione o grande equivoco?’. Che cosa scoprì e sostenne esattamente Galileo, tanto da essere processato? Si trattò di una inevitabile collisione con gli insegnamenti della Chiesa o fu, invece, un grande equivoco?

Stefano Bigliardi è nato a Correggio ma è cresciuto a Santa Croce. Dopo la maturità classica, ha conseguito Laurea e Dottorato in Filosofia all’Università di Bologna. Dal 2016 è professore associato di Filosofia all’AUI - Al Akhawayn University (Ifrane, Marocco). Nell’ottobre 2023, in riconoscimento del suo lavoro didattico e di ricerca, è stato eletto fellow della International Society for Science & Religion.