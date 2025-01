Il Re-Basket cede nel finale

PIZZIGHETTONE

67

RE-BASKET 2000

60

PIZZIGHETTONE: Conti 2, Ciaramella 9, Pedrini ne, Vergnaghi ne, Ndiaye 22, Samija 19, Biondi 9, Belloni 3, Beghini 5, Tolasi, Mascadri ne, Piccoli 7. All. Baiardo.

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato ne, Frediani 2, Alberione 25, Pedrazzi ne, Paparella 5, Porfilio 5, Longagnani 4, Martelli ne, Jovanovic 4, Lusetti 2, Codeluppi, Digno 13. All. Baroni.

Arbitri: Orlandi di Pavia e Di Giuseppe di Milano.

Parziali: 24-11, 33-28, 47-45.

Sconfitta esterna per la Re-Basket 2000 (14), che cade a Pizzighettone (24) nella quartultima giornata di regular season di B Interregionale. Sotto di 16 lunghezze in avvio, la formazione biancoblù recupera e passa a condurre con due triple consecutive di Porfilio e Alberione, per poi cedere nel finale sotto i colpi di Ndiaye.