Il rebus assegnazioni "Personale Ata: in arrivo 311 unità in più come supplenti annuali"

di Mariagiuseppina Bo

La buona notizia per la scuola la fornisce Monica Leonardi (segretaria aggiunta Cisl scuola Emilia Centrale), che spiega: "Arriveranno, 311 unità di personale Ata, come posti aggiuntivi in organico di fatto, quindi in deroga, che opereranno come supplenti annuali, a fronte dei 291 dell’anno scolastico 2223. Si tratta di assistenti di segreteria, tecnici, collaboratori scolastici, cuochi, addetti ad aziende agrarie. Si registra un aumento di 20 unità per una percentuale del 7%".

Leonardi continua: "Il contingente è stato espressamente autorizzato dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Versari, con richiesta motivata dei dirigenti scolastici. Versari poteva autorizzare sotto la propria responsabilità questi posti per la sicurezza degli alunni in presenza di un numero elevato di disabili e per garantire il regolare funzionamento della scuola con un elevato numero plessi. Come organizzazioni sindacali siamo soddisfatte per l’aumento. La percentuale regionale di posti in deroga Ata è complessivamente del 12%. Siamo anche concordi con la necessità dei territori alluvionati di avere un più alto numero di personale. Però, restano comunque, nel nostro territorio delle sofferenze rispetto alle richieste dei dirigenti. Questi posti non soddisfano completamente le esigenze di tutte le istituzioni scolastiche".

Reggio per numero di contingente aggiuntivo Ata è seconda in Emilia-Romagna, dopo Modena con 473 posti.

In Regione sono stati autorizzate 2.479 unità, 271 in più rispetto l’organico di diritto dell’anno scolastico che sta finendo, di cui 1753 per collaboratore scolastico. Leonardi spiega: "Avremo, in deroga, 52 assistenti amministrativi, 35 assistenti tecnici, 2 addetti ad azienda agricola, 221 collaboratori scolastici,1 cuoco. A questi si aggiungono a quelli già assegnati per i ruoli, che corrispondono a 22 assistenti amministrativi, 6 assistenti tecnici, 63 collaboratori scolastici. Confidiamo anche nei posti che a breve dovrebbero arrivare dal Pnrr".