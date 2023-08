Il rebus delle cattedre "Entro fine mese assegneremo il 90% dei posti vacanti"

di Mariagiuseppina Bo

"Il 31 agosto avremo coperto più del 90% delle cattedre vacanti, tra nomine in ruolo e supplenze annuali, così da far partire le scuole, il primo settembre, con la quasi totalità di docenti in servizio".

Parola di dirigente scolastico, Paolo Bernardi, che afferma: "Le nomine per i supplenti annuali inizieranno, con tutta probabilità, alla fine della prossima settimana. Non ci siamo fermati, abbiamo lavorato sabato 12 agosto, lunedì 14, ripreso il 16 per garantire che tutti i passaggi avvenissero nel più breve tempo possibile e i primi giri di nomine per le supplenze annuali fossero coperti a fine agosto, stiamo lavorando sulle rinunce e i posti in deroga per il sostegno. Nel frattempo, stiamo assegnando anche le nomine del personale Ata".

Bernardi spiega: "Nella nostra provincia i posti stabili complessivi (organico di diritto) sono 5.382 comuni e 1.063 di sostegno, per un totale di poco meno di 6.500 cattedre effettive. Su questi è stato possibile nominare i docenti di ruolo. In luglio, sono state effettuate dall’Ufficio scolastico regionale 180 immissioni in ruolo, fra posti comuni e sostegno, tratti dalle Gae (Graduatorie permanenti) e dalle Graduatorie di Merito dei concorsi ordinario e straordinario". E aggiunge: "Dopo che a luglio l’Ufficio regionale ha proceduto alle nomine in ruolo, ai primi di agosto abbiamo avuto l’opportunità di nominare, per il sostegno, 296 posti di docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle Gps (graduatorie provinciali permanenti). Per loro la supplenza annuale varrà come anno di prova, quindi, di fatto entreranno in ruolo al termine dell’anno scolastico 2324. Di questi 296, ne abbiamo nominati 140 in prima battuta: 70 sono andati alle superiori, abbiamo coperto i 3 posti disponibili dell’infanzia, e sono rimaste scoperte 67 cattedre alle elementari e circa 90 alle medie. Ma, poi, sugli stessi posti, è stata espletata, proprio a cavallo di Ferragosto, una cosiddetta ’call veloce’, vale a dire una chiamata rivolta a docenti di tutt’Italia, che hanno scelto numerosi l’opzione di venire a Reggio, e questo ci ha consentito di coprire altri 7 posti alle elementari e 89 alle medie, esaurendo, di fatto, quasi tutti i posti ‘stabili’. I rimanenti andranno, tra qualche giorno, a supplenza annuale".

Ma il sostegno merita una riflessione particolare. E Bernardi aggiunge: "Abbiamo ottenuto ben 856 posti ’in deroga’, cioè oltre a quelli assegnati nell’organico di diritto, per soddisfare esigenze specifiche a seconda della gravità dei casi. Non solo, ma a novembre ci sarà un ulteriore contingente di ore che verranno concesse, a richiesta delle scuole, e che probabilmente arriveranno a equiparare i posti dell’organico di diritto. Così raddoppiamo i docenti di sostegno, raggiungendo, laddove necessario, il rapporto di due docenti per uno studente. Questo, è dovuto alla diretta responsabilità di una commissione tecnica insediata presso l’ufficio scolastico regionale e del direttore generale dello stesso ufficio, Stefano Versari. Su questo fronte siamo una delle regioni più virtuose, mostrando grande sensibilità verso le diagnosi, che aumentano di anno in anno".

Quindi, fra organico di diritto e di fatto (posti non stabili, che si determinano per le variazioni fra un anno e l’altro), i docenti, in totale, nella nostra provincia sono più di 7.500 di cui, poco meno di un terzo sono di sostegno. Il fabbisogno delle scuole è stato, e sarà, coperto con la maggiore rapidità possibile.