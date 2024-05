"Il record di Dosso sui cento metri? Nessuno stupore, me lo aspettavo"

Zaynab Dosso, dopo il trasferimento a Roma, è allenata da Giorgio Frinolli (figlio d’arte) che così commenta l’impresa della sua pupilla.

"Sì, ce lo aspettavamo, nessuno stupore, perché al netto degli infortuni poteva fare 11’’02 anche l’anno scorso; i tempi indoor proiettavano questi riscontri sui 100 all’aperto, poi è che chiaro che vanno fatti".

Com’è allenare Zaynab?

"Molto stimolante, lei ha un grande talento ed è un’atleta molto seria. In una parola, un privilegio".

Ma come mai domani correrà i 200 a Roma? State guardando avanti?

"La Dosso non corre un 200 da oltre sei anni, quindi non sappiamo quali possano essere i suoi limiti sul mezzo giro. Lo consideriamo un test, un allenamento specifico e una prova di maturità, perché prova a fare qualcosa su cui non ha certezze. Io credo che andrà molto forte, per ora lo consideriamo solo una tappa del percorso tecnico".

Ma secondo lei, 100 o 200, dove può arrivare, visto che a Savona ha lasciato quasi un decimo sui blocchi?

"Questo non lo considero, non credo possa togliere un decimo solo reagendo più velocemente. Comunque a Savona c’era fresco, umidità e vento relativo e i velocisti hanno bisogno di caldo. In condizioni favorevoli creda possa migliorare ancora".

Curiosità: il nuovo primato italiano dei 100 stabilito da Dosso in 11’’02… non è record reggiano, né regionale, visto che da regolamento è la maglia che conta, e dunque quella romana delle Fiamme Azzurre.

Claudio Lavaggi