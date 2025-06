Il redivivo Mammetti esalta il Collagna. Cerredolo kappao

CERREDOLO 0 COLLAGNA 1

CERREDOLO: Lagomarsini, Cuomo, Ruffaldi, Schenetti (75’ Magnani), Guido Guidetti, Rudy Guidetti (87’ Valentini), Baldoni (85’ Quattrini), Remedi, Damiani, Valenta, Perugi. A disp.: Rebuttini, Casoni, Bertocchi, Castellani, Nassiri, Seri. All.: Corrado Guidetti.

COLLAGNA: Caccialupi, Valmori, Bertozzini, Coli, Falco, Umberto Orlandi, Barbieri, Bertolani (72’ Ferretti), Franchi, Mammetti, Giovanni Orlandi. A disp.: Iovinelli, Ferretti, Gabriele Monelli, Filippo Monelli, Sadek. All.: Fausto Monelli.

Arbitro: De Carluccio (De Francesco–Salemi).

Reti: 90’ (rig.) Mammetti.

Note: spettatori 250. Nei Giovanissimi poker esterno (2-4) per il Collagna: gol di Immovilli, Muto e Fattore (2).

Blitz con sorpasso per il Collagna, che espugna Cerredolo, rilanciandosi nel girone A. Match-winner il redivivo Giacomo Mammetti (foto), rispolverato in extremis dopo che due anni fa aveva giocato il suo ultimo Montagna proprio nel Collagna. A 1’ dal gong Luca Barbieri si procura un penalty su ingenuità della difesa toanese e dal dischetto è freddo l’esperto bomber. Nella prima frazione dominio del Cerredolo che sfiora più volte la rete con Valenta e Damiani, quest’ultimo all’esordio e re dei bomber dell’Eccellenza con 35 reti col Montespaccato e già utilizzato la scorsa estate dal Cerredolo nei quarti e in semifinale, ma l’imprecisione e la bravura di Caccialupi mantengono lo 0-0. Ripresa equilibrata col finale che sorride al Collagna e apre la crisi di un Cerredolo scivolato in ultim piazza.