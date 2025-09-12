Il regalo della Smeg alla Cri. Nuova ambulanza in arrivo

La gara podistica benefica, la ormai tradizionale mezza maratona, in programma domenica 14 settembre a Guastalla offre quest’anno l’occasione per inaugurare una nuova ambulanza per le emergenze, che sarà poi in dotazione alla Croce rossa locale.

Con questo ’rinforzo’ il parco mezzi delle urgenze arriva ad avere in totale ben sei mezzi con a bordo degli impianti e delle strutture di rianimazione e soccorso. Si tratta di un’ambulanza Man che è stata donata dalla ditta Smeg – la multinazionale guastallese produttrice di elettrodomestici – attraverso un gesto generoso del presidente Vittorio Bertazzoni, che ha messo a disposizione la somma necessaria per acquistare il veicolo e dotarlo della necessaria impiantistica. Un dono davvero importante per la sezione locale di Croce rossa, presieduta da Francesco Davolio.

Il taglio del nastro è previsto domenica mattina, dopo la messa festiva in duomo, con la benedizione del mezzo di soccorso in piazza Mazzini. La celebrazione avverrà al termine della mezza maratona organizzata nel ricordo di Cinzia Sandri, a lungo collaboratrice in Smeg, prematuramente scomparsa, che si era fatta apprezzare per il suo grande impegno per la comunità.

Il presidente della Croce rossa, Francesco Davolio, ha voluto esprimere da subito un ringraziamento per questo importante regalo, che i vertici di Smeg hanno fortemente voluto per poter essere utili in modo concreto alla popolazione locale.

Un omaggio alla comunità per sviluppare ulteriormente il parco mezzi della Croce rossa, utile per meglio far fronte alle necessità di emergenza-urgenza, con l’obiettivo di salvare vite umane e garantire soccorsi tempestivi e professionali sul territorio locale.

Antonio Lecci