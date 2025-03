Il reggiano D’Errico trionfa in Puglia

Dopo quattro giorni di emozionanti sfide sui green del Golf San Domenico in Puglia, Mattia D’Errico ha trionfato nella Coppa d’Oro Mario Camicia 2025. Al termine di quattro giornate di gara, questa la distanza della Gara Federale, D’Errico si è imposto con il punteggio totale di -13, score degno di un professionista. Partito al secondo posto con 69 colpi, il giocatore di Terre di Canossa ha preso il comando a 18 buche dal termine grazie a una grande costanza di rendimento e due tornate in 70 colpi. Nell’ultima giornata il reggiano ha accelerato completando le 18 buche del percorso pugliese in 66 colpi e raggiungendo così quota 275.

Invani i tentativi di recupero di Federico Randazzo del Sicilia’s Picciolo Golf Club, secondo con 278 colpi (-10), e Simone Cavaliere (Montecchia) e Eugenio Bernardi (Margara), ex aequo al terzo posto a 280 colpi (-8). D’Errico ha mostrato la giusta freddezza nei momenti chiave segno di grande maturità su un campo tecnico e impegnativo. La vittoria gli ha permesso di salire al 71° posto del ranking europeo.

Andrea Ronchi