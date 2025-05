Il Reggio Parma Festival punta ai giovani artisti

Il Reggio Parma Festival ha scelto il Chiostro del Piccolo Teatro di Milano per presentare il cartellone di ‘Arcipelaghi 2025’: l’insieme di progettualità che compongono l’edizione di quest’anno manifestazione. "Abbiamo scelto Milano – ha spiegato Luigi Ferrari, presidente della kermesse – perché è nostra intenzione confrontarci con una platea più ampia di quella consueta, per oltrepassare il bacino d’utenza dei teatri di produzione coinvolti".

Al centro del festival c’è ‘Gradus in scena’, il cartellone che contiene i quattro spettacoli selezionati nell’ambito del progetto del 2024 "Gradus. Passaggi per il nuovo", rivolto alle nuove generazioni di artisti e al loro lavoro di creazione. Con questo progetto e con gli altri che lo affiancano, il Reggio Parma Festival concentra quest’anno la propria attenzione sulla nuova autorialità. ‘Gradus in scena’ è la fine di un percorso: a giugno, settembre e dicembre dello scorso anno, I Teatri, Teatro Due e Teatro Regio di Parma hanno accolto i professionisti under 35, selezionati nella primavera 2024, per accompagnarli in un percorso di approfondimento, formazione e ideazione sia con esponenti della scena teatrale sia con studiosi, accademici e intellettuali. Da tutto questo sono nati i quattro spettacoli che andranno in scena.

‘Ouverture’ (al Teatro Ariosto il 3 ottobre, alle 20,30), composto dagli italiani Gaetano Palermo e Michele Petrosino e dagli italo-argentini Giuliana Kiersz e Fernando Strasnoy.

‘L’ultimo amore del Principe Genji’, un progetto creato da Marilena Katranidou, ispirato all’omonimo racconto di Marguerite Yourcenar.

’89 Seconds to Midnight‘ – del team italiano composto da Maria Vincenza Cabizza, Lisa Capaccioli, Daisy Ransom Phillips, Francesca Sgariboldi –, un’opera contemporanea in cui musica strumentale ed elettronica, voce, teatro e danza si intrecciano.

‘Il sole s’era levato al suo colmo’: il progetto ideato da un collettivo artistico romeno composto da Mihai Codrea, Sanziana Dobrovicescu, Lars Tuchel, Ioana Nitulescu, Alexandra Budianu, Daniel Gavrila. Liberamente ispirato al capolavoro letterario ‘Le Onde di Virginia Woolf’. Lo spettacolo debutterà il 9 novembre (alle 18) al Teatro Valli.

A raccontare il progetto Gradus sarà poi il documentario prodotto da Sky Arte: ‘Il teatro di domani’, guidato dalla voce narrante di Nicolas Ballario, che andrà in onda su Sky Arte il 17 maggio alle 21,15. Due le opere in programma: ‘My name is Floria’ di Virginia Guastella (16 e 18 maggio al Teatro Ariosto) e ‘Timon Études’ di Luca Francesconi. Nella sezione dedicata all’ Opera, si inserisce inoltre il convegno dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, dal titolo ’L’opera contemporanea in Italia: produzione, comunicazione e critica’, che si svolgerà il 17 maggio dalle 9,30 al Teatro Ariosto.

"Il Reggio Parma Festival rappresenta da sempre una grande opportunità per costruire e ragionare insieme di cultura, spazi, persone, nel territorio allargato di due città e di tre diverse e radicate istituzioni teatrali, che ne rappresentano diversamente storia e identità culturale e sociale": ha detto Paolo Cantù, direttore Fondazione I Teatri.

E l’assessore alla Cultura Marco Mietto ha aggiunto: "Il progetto Gradus rappresenta per i giovani l’opportunità di aprire tutte quelle porte chiuse che ostacolano il loro percorso artistico".

Informazioni e intero programma su www.reggioparmafestival.it