Il regista Francesco Costabile racconta il suo ’Familia’

In occasione della Giornata internazionale della violenza maschile contro le donne, questa sera il cinema Apollo di Albinea, alle 20,45, organizza una serata di confronto e riflessione con il regista Francesco Costabile, che sarà ospite in sala per presentare il suo nuovo film: "Familia". Un’opera intensa che esplora i temi della famiglia e delle dinamiche complesse che possono celare situazioni di violenza e oppressione nell’ambiente domestico. Presentato in concorso, nella sezione Orizzonti, alla mostra del cinema di Venezia, il secondo lungometraggio di Francesco Costabile si è aggiudicato il premio per il miglior attore protagonista, andato a Francesco Gheghi.