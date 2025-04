Il regista Soldini si sdoppia. Ospite all’Apollo e al Corso

Silvio Soldini incontrerà il pubblico reggiano domenica per presentare il suo nuovo film: "Le assaggiatrici". Alle 18 sarà al cinema Apollo di Albinea per introdurre il film, mentre al cinema AlCorso, in città, si intratterrà in dialogo con Sandra Campanini – presidente regionale Fice – al termine della proiezione delle 18,15.

Autore di opere come "Pane e tulipani" (2000), "Giorni e nuvole" (2007) e "Il comandante e la cicogna" (2012), Soldini si distingue per un cinema intimista, capace di raccontare storie di grande sensibilità. Con "Le assaggiatrici", il regista porta sul grande schermo il romanzo omonimo di Rosella Postorino, ispirato alla vera storia di alcune giovani donne tedesche obbligate ad assaggiare i pasti destinati a Hitler per scongiurare il rischio di avvelenamenti.

"Le assaggiatrici" è un film che ripercorre la storia vera di Margot Wölk, che alla fine della sua vita ha svelato di essere stata un’assaggiatrice di Hitler. L’azione si svolge nell’autunno del 1943. Una mattina la giovane Rosa Sauer - il cui marito è al fronte ed è fuggita da Berlino colpita dai bombardamenti per raggiungere la casa dei suoceri nel villaggio polacco nordorientale Gross-Partsch - viene portata nel quartier generale nazista Tana del Lupo, dove è costretta, assieme ad altre donne, a mangiare i pasti destinati al Führer: ogni giorno, per tre volte, è obbligata a sfiorare la morte per accertarsi che quel cibo non sia avvelenato.

In questo clima di coercizione, divise tra la paura di morire e la fame che le divora, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti, senza smettere di sperare. I biglietti si possono acquistare in prevendita sui siti dei due cinema: www.cinemaapolloalbinea.it e www.comune.re.it/rosebud. Oppure nelle biglietterie delle sale.

Stella Bonfrisco