"Il registro della bigenitorialità salva i ragazzi Almeno nel locale si applichi la legge del 2006"

"Questo tema la politica non l’affronta, eppure la famiglia del Mulino Bianco non è più la normalità". Il consigliere comunale di Coalizione civica Dario De Lucia ha presentato così la tavola rotonda in tema di piano genitoriale di ieri pomeriggio ad Unimore. Ospite speciale il professor Marino Maglietta, docente dell’università di Milano che era stato a Reggio poco più di un mese fa: "A fine marzo il Consiglio comunale ha soprasseduto alla proposta di istituire il registro di bigenitorialità: speriamo lo facciano in futuro, intanto questa giornata vuole portare consapevolezza agli operatori del diritto, che poi decidono. La legge attuale favorisce dinamiche conflittuali e vendicative, mentre un sistema egualitario che assegni pari dignità e sacrifici aiuterebbe i ragazzi a godere del supporto affettivo e educativo di entrambi i genitori". All’evento, organizzato dalla Onlus reggiana ’Terra di Abbracci’ che dal 2010 aiuta i genitori separati, sono intervenuti anche il giudice Daniele Mercadante e gli avvocati Raffaella Pellini, Nicola Manenti, Veronica Frigi, Federica del foro di Reggio Emilia.