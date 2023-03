Il reparto più a rischio è il Ps Seguito a distanza da pediatria

Il report sulle aggressioni agli operatori sanitari mostra come il reparto più a rischio, in ospedale, sia il pronto soccorso. Ben il 38,8 per cento delle segnalazioni riguarda il ps, seguito a distanza dalla pediatria (9,9 per cento).

I dati sono provinciali. Il maggior numero di casi riguarda ovviamente il Santa Maria Nuova di Reggio, con il 72,5 % nel 2019 che sale all’85,8 del 2022.

Negli ospedali della provincia le percentuali sono altalenanti. Nel 2022 spicca Montecchio con l’8,7 per cento dei casi, comunque lontano dal 20,3 totalizzato nel 2019. Sempre lo scorso anno, il 3,9 per cento delle segnalazioni riguardava Guastalla, Correggio era allo 0,8 (8,2 nel 2020), Castelnovo Monti lo 0,8 (5,9 nel 2021), Scandiano non è rilevato nel grafico (era il 4,1 nel 2020).

Diverse sono ovviamente le percentuali di episodi di violenza verso gli operatori che si sono verificati nei servizi territoriali. Nel 2022 il 45,2 per cento riguarda Reggio, seguita con il 38,7 da Correggio (che nel 2021 aveva addirittura il 68,3 per cento), il 14,5 a Scandiano (30,3 nel 2020), cifre molte basse per Montecchio, Castelnovo Monti e Guastalla (quest’ultimo era al 16 per cento nel 2019).

E’ evidente che sul numero di segnalazioni influiscono anche le chiusure di reparti ’sensibili’ come i pronto soccorso e, in misura minore, i punti nascita.

C’è anche un problema di infortuni, a v olte legati alle aggressioni, all’interno delle strutture sanitarie o che riguardo gli operatori di questo settore. Nel quinquennio 2016-2020, nella Sanità e assistenza sociale, sono stati più di 12mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati dall’Inail, in pratica circa 2500 casi all’anno.

Gli infortuni sul lavoro causati da episodi di violenza sull’operatore, secondo il rapporto, sono stati 59 nel quadriennio (su un totale di 532 infortuni sul lavoro per il personale dell’Ausl di Reggio). Di questi 59 infortuni, 30 hanno avuto una prognosi maggiore di tre giorni.